ÌÀÆü³«Ëë¡Ø¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸¡ÙBunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¸½Å¸¼¨¼¼¤ÇºÇ¸å¤ÎÅ¸Í÷²ñ
¡Ö¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸¡¡Threads of Beauty 1995-2025¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡¢Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢2026Ç¯
Ê£¹çÊ¸²½»ÜÀß¡ÖBunkamura¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞÊ¸²½Â¼¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡×¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀÆü2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¤«¤é3·î29Æü(Æü)¤Þ¤ÇBunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡Ø¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸ Threads of Beauty 1995-2025 ― »þ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢É÷¤ò¤Þ¤È¤¦¡£¡Ù¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¹âÌÚÍ³Íø»Ò¤ÎÅìµþ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ª¤±¤ë½é¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëBunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ï¿·»ÜÀß¤Ø¤Î³ÈÂç°ÜÅ¾¤ò¹µ¤¨¡¢ËÜÅ¸¤¬¸½Å¸¼¨¼¼¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÂåÂØ»ÜÀß¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³Ãæ¡Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ËÜÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä²ñ´üÃæ¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¿¹²¬½ñÅ¹Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÅ¹¡×¤ÎÈÎÇä¾¦ÉÊÂèÆóÃÆ¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿³ÆÆüÀèÃå50Ì¾¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¹âÌÚÍ³Íø»Ò¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Î¤ß¤É¤³¤í£±¡¥½ÂÃ«¤«¤é12¤«¹ñ¤Ø¤ÎÀ¤³¦Î¹¹Ô¡£Å¸¼¨¼¼Æâ¤Ë8¤Ä¤ÎVillage¡ÊÂ¼¡Ë¤¬½Ð¸½¡£
8¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¸ÀÑ¤ò¡ÖVillage¡ÊÂ¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Á´Éô¤ÇÌó100ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¹½À®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ì½ê¤¬»ý¤Ä¡Öµ²±¡×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°·úÃÛ²È¡¦ÅÄº¬¹ä¡ÊATTA¡Ë¡£¹âÌÚ¤Î»£±ÆÎ¹¹Ô¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ºîÉÊ¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£². ¥Î¥Þ¥É¡ÊÍ·ËÒÌ±¡Ë¤ÎÀ¸³è¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡ÖÉÛ¡×¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅ¸¼¨¶õ´Ö¡£
¶õ´Ö¤ÎÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÈ½¤ÎÉÛ¤ò»Ù»ýÂÎ¤È¤·¡¢KONBU¡Ê¾®¾¾¥Þ¥Æー¥ì(³ô)Äó¶¡¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÉÛ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÉô¤ÇÅ¥À÷¤á¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿2¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¡£ÃÝÏÂ»æ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬ÉÛ¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ê¼ê»Å»ö¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÅ¸¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î²áµî¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÊªÉÊ¤ò¥ê¥æー¥¹¡£¹âÌÚ¤È¶¦¤ËËÜÅ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÈþ°Õ¼±¤È´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Ìó40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¥¢ー¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¸½Å¸¼¨¼¼¤Ø¤ÎÀËÊÌ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¶õ´Ö¤ò»ÅÀÚ¤ë²ÔÆ¯ÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ¾²è¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿Å¸¼¨ÊÉ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊÉ¤ä¶õÄ´¥À¥¯¥È¤òËÜÅ¸¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤à¤½Ð¤·¤Ë¡£¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡¢¶õ´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯7·î～8·î¤Ë¥Ò¥«¥ê¥¨¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î´ñÀ×¡¡ÆüËÜ½÷À¼Ì¿¿²È¤ÎËÁ¸±¡×Å¸¤ä¡¢2029Ç¯ÅÙ½×¹©Í½Äê¤Î¿·»ÜÀß¤Ø¤Î³ÈÂç°ÜÅ¾¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜÅ¸¤¬¸½Å¸¼¨¼¼¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥½ÂÃ«¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë³«¤«¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£¹âÌÚ¤Î¿·ºî±ÇÁüºîÉÊ¤â¡£
¡Ö½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡×¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³¹¡¦½ÂÃ«¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Á¸øÁ°¹¾ì¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¹âÌÚ¤ÎºîÉÊ²èÁü¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¤ä¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÃ©¤êÆø¤ä¤«¤Ê½ÂÃ«¤Î·öÁû¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¥¢ー¥È¡¢²»³Ú¡¢±é·à¤Ê¤ÉÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤ÎÊ£¹ç»ÜÀßBunkamura¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜÅ¸¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î½ÂÃ«¤Î¿Í¡¹¤ò»£±Æ¤·¡ÒThreads of Beauty¡Ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·ºî¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡ÔÆ±»þÂ¿È¯ÅªÉþ¾þ SHIBUYA ¡ß THE OTHER SIDE¡Õ¤ò½é¸ø³«¡£¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤µ¡×¤ÎÄÉµá¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÃµº÷¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï½ÂÃ«¤Ç¤¢¤ì¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»þÂå¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð±Ê±ó¤ÎÌ¿Âê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤òÆ±»þ¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÉáÊ×À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸¡¡Threads of Beauty 1995-2025¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡¢Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢2026Ç¯
¡Ö¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸¡¡Threads of Beauty 1995-2025¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡¢Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢2026Ç¯
¡Ö¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸¡¡Threads of Beauty 1995-2025¡×Å¸¼¨É÷·Ê¡¢Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢2026Ç¯
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¥µ¥¤¥ó²ñ ³«ºÅ·èÄê¡ª
Æü»þ¡§3·î14Æü(ÅÚ)¡¢3·î15Æü(Æü)³ÆÆü15»þ～
²ñ¾ì¡§¿¹²¬½ñÅ¹Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÅ¹¡¡Å¹Æâ
¢¨¼Ì¿¿½¸¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¡¿³ÆÆüÀèÃå50Ì¾¸ÂÄê
¿¹²¬½ñÅ¹Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÅ¹¡¿ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡¡ÂèÆóÃÆ¡ª
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¡ÒThreads of Beauty¡Ó¥·¥êー¥º¤è¤ê¡ÔColombia, 2016¡Õ (C) Yuriko Takagi
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¡ßÇßÅÄÈÇ²è¹©Ë¼¤Ë¤è¤ë¥ê¥È¥°¥é¥ÕºîÉÊ¤òÈÎÇä
Å¸¼¨¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥·¥ãー¥Þ¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¡ÔColombia, 2016¡Õ¡£¤³¤ÎÅÙÇßÅÄÈÇ²è¹©Ë¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¿·¤¿¤Ë¥ê¥È¥°¥é¥ÕºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¢¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó20Éô¤Î¤ßÆÃÊÌÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÀÐÈÇ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
[ÈÎÇä²Á³Ê¡§165,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ED20/ËÏÀ÷¤á³ÛÁõ¹þ/ÀìÍÑÈ¢ÉÕ¤]
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¡ßÀÄ¸¸¼Ë¤Ë¤è¤ë¹ë²ÚÆÃÁõËÜ¤òÃêÁªÈÎÇä
ËÜÅ¸¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØThreads of Beauty 1995-2025 ― »þ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢É÷¤ò¤Þ¤È¤¦¡£¡Ù¡ÊÀÄ¸¸¼Ë¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ë30¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤¬É½»æ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ë1ºý¤À¤±¤Î¹ë²ÚÆÃÁõÈÇ¤òÈÎÇä¡£²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÇÃêÁªÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
[ÈÎÇä²Á³Ê¡§132,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥µ¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÕ¡¢È¢Æþ¤ê¡¿Ãø¼Ô¡§¹âÌÚÍ³Íø»Ò¡¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Åè¤ê¤«¤³¡Êvillage(R)¡Ë¡¿½ÐÈÇ¸µ¡§ÀÄ¸¸¼Ë]
±þÊç´ü´Ö¡Ã2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)～3·î15Æü(Æü)16»þ¤Þ¤Ç
ÃêÁªÆü»þ¡Ã3·î15Æü(Æü) 16»þ¤è¤ê
¡ãÅöÁª¤È¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡ä
3·î15Æü(Æü) 16»þ°Ê¹ß ÅöÆüÃæ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3·î19Æü(ÌÚ) 12»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼«Æ°¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¡ß ¼¿Èéºî²È¡¦Èõ¾å½ã
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¤ÎºîÉÊ¤òÈé³×¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤·¼¿¤ÇÅÉ¤ê¸Ç¤á¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÀ¸Å¤Î°äÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¢¡£¼¿Èéºî²È¤ÎÈõ¾å½ã¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÊýË¡¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ë10¸Ä¸ÂÄê¤ÇÀ©ºî¡£¿¹²¬½ñÅ¹Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÅ¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
[ÈÎÇä²Á³Ê¡§110,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë]
³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§
SHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring x Bunkamura
¹âÌÚÍ³Íø»Ò ¼Ì¿¿Å¸ Threads of Beauty 1995¡¾2025 ― »þ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢É÷¤ò¤Þ¤È¤¦¡£
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)～3·î29Æü(Æü)13:00～20:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì19:30¤Þ¤Ç¡Ë¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§Bunkamura¥¶¡¦¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-24-1 Bunkamura B1F¡Ë
¼çºÅ¡§½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯
¶¦ºÅ¡§ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Bunkamura
´ë²èÀ©ºî¡§Bunkamura
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡§ARTnews JAPAN¡¢J-WAVE
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§ÅìµÞ¥°¥ëー¥×
¶¨ÎÏ¡§¥¢¥ï¥¬¥ß¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢¾®¾¾¥Þ¥Æー¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¾ì¹½À®¡§ÅÄº¬¹ä¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥»¥í¥ó¡ÊATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects¡Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Åè¤ê¤«¤³¡¢ÎëÌÚÈþ¹È¡¢°ðÅÄ¹ÀÇ·¡¢¾®»³ÈôÆü¡Êvillage(R)¡Ë
¼Ì¿¿¡ß¼¿Èé¶¦Æ±À½ºî¡§Èõ¾å½ã
¥ê¥È¥°¥é¥ÕºîÉÊ¡§ÇßÅÄÈÇ²è¹©Ë¼
¼¿¹©¡§µÜ²¼ÃÒµÈ
ÊªÈÎ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿¹²¬½ñÅ¹
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/26_takagi.html
¢¨ËÜÅ¸¤Ï½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤¬»²²è¤¹¤ë¡¢ËèÇ¯3·îºùºé¤¯Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¤Îº×ÅµTOKYO CREATIVE SALON 2026¡Ê¥Æー¥Þ¡ÖFUTURE VINTAGE ²áµî¤Îµ
²±¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ø·Ñ¤°¡£¡×¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯2026½Õ¡ÃSHIBUYA FASHION WEEK 2026 Spring
https://www.shibuya-fw.com/
¢£Åìµþ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥µ¥í¥ó2026¡ÃTOKYO CREATIVE SALON 2026
https://tokyo-creativesalon.com/
¢£ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥¢ー¥È¤ÎË¤«¤µ¤ò¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖFind it¡×¤ò·Ç¤²ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙBunkamura¤¬½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤È¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
[Find it]
³¹¤ÏÈ¯¸«¤ÇËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìä¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¢ー¥È¡£´ë¤ß¤ËËþ¤Á¤¿·úÃÛ¡£»þÂå¤òÀè¼è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¿Í¤Î±Ä¤ß¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¹©·Ý¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÈþ¤ò¸«½Ð¤¹¡£Ìä¤¤¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢µ¤¤Å¤¶Ã¤¡¢¿¨¤ì¤Æ³Ú¤·¤ß¡¢ÁÏ¤ê´î¤Ö¡£É½¸½¤¬³¹¤òºÌ¤ë¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤»þÂå¤Ø¡× ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¡£