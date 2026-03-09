NECÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç)¡×～¥Û¥ï¥¤¥È500～¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤ÎÇ§Äê
¡¡ÆüËÜÅÅµ¤ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§²ÐÊª¡¡¾æÍµ¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î9Æü¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç ¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×Ç§Äê¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¤ò´ðÈ×¤ËÀ®Ä¹¤È¿Ê²½¤ò¶¯¤¤°Õ»Ö¤È¼Â¹ÔÎÏ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ð±ÄÊý¿Ë¤Î³Ë¤È¤·¡¢·ò¹¯¿ä¿Ê³èÆ°¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¡¢»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¸þ¾å¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¼Ò¤ò¤¢¤²¤Æ¡ÖÁ´°÷¤¬·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â½¾¶È°÷Á´°÷¤¬¤è¤ê°ìÁØ¸µµ¤¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯¿ä¿Ê³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ò¹¯Çò½ñ2025¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
- NECÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à·ò¹¯Çò½ñ 2025Ç¯ÅÙÈÇhttps://www.ncos.co.jp/health/index.html
- ·ò¹¯·Ð±Ä(R) (¢¨)https://www.kenkokeiei.jp/(¢¨) ·ò¹¯·Ð±Ä(R)¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
- ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ(·ÐºÑ»º¶È¾Ê)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html