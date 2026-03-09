¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¥Ö¥í¥ó¥º¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÃ«¡¡Ì÷¡Ë¤Ï¡¢£³·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¼çºÅ¤·¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤£µÇ¯Ï¢Â³¡¢£·²óÌÜ¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¤È¤é¤¨¡¢½¾¶È°÷¡¦´ÉÍý¿¦¤Ø¤ÎÄê´üÅª¤Ê¼þÃÎ¤Î·ë²Ì¡¢·ò¹¯»Üºö¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Î¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼èÁÈ¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤¬Á´¤Æ¤Î»ö¶È·Ð±Ä¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ø·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯8·î¤Ë·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸ú²ÌÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ÎÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤â¤¬¤óÂÐºö¤Ë¤è¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ½Å¾É²½Í½ËÉ¡¢¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ß¤Ë½ÅÅÀ¤ò¤ª¤¡¢°ú¤Â³¤·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
