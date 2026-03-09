¡ÚWÂçºå¡Û½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡ÖI¡¦CHI¡¦GO Afternoon Tea¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ëWÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥Ôー¥¿ー¡¦¥ëー¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢´ÛÆâ³Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢½Õ¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò2026Ç¯3·î¤è¤êµ¨Àá¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLIVING ROOM¡×¤Ç½Õ¤òºÌ¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Êçõ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬ÅÐ¾ì
¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ï¥Ö ¡ÖLIVING ROOM¡Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢çõ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢¡ÖI¡¦CHI¡¦GO Afternoon Tea¡Ê¤¤¤Á¤´¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿çõ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ºù³¤Ï·¤ä½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ËÜ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥ô¥©¥êー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥»¥¤¥ô¥©¥êー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÖI¡¦CHI¡¦GO Afternoon Tea¡×
´ü ´Ö¡¡¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ ´Ö¡¡¡¡12:00～ / 14:30～ / 17:00～
¾ì ½ê¡¡¡¡3³¬ ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ï¥Ö¡ÖLIVING ROOM¡×
ÎÁ ¶â¡¡¡¡¤ª1¿ÍÍÍ 7,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¹þ¤ß
WEB¥µ¥¤¥È
¡§https://livingroom.wosaka.com/
¢¨¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¤Î¥Õ¥êー¥Õ¥íーÉÕ¤¡Ê90Ê¬¡Ë
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¤ªÀÊ120Ê¬À©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í×Í½Ìó
¥Ë¥åー¥Ö¥é¥Ã¥»¥êー¡ÖOh.lala...¡Ê¥ªー¥é¥é¡Ë¡×¤Ç½Õ¤òÌ£¤ï¤¦¡¢¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥é¥ó¥Á¤Èµ¨Àá¤Î¥³ー¥¹
WÂçºå¤Î¥Ùー¥«¥êー¥·¥§¥Õ¤¬¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¤È¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥¶ー¥È¤ò¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥é¥ó¥Á¡×¡£º£½Õ¤Ï¡¢çõ¤Î¥°¥é¥¹¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢çõ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢250g¤Î¥¹¥Æー¥¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤òÅº¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¥Ð¥¿ー¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¥¢¥ë¥Íー¥º¥½ー¥¹¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¿·¥³ー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥é¥À¤È¥¹ー¥×¡¢¥Ç¥¶ー¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çò³¤Ï·¤ä¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¡¢»³ºÚ¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Ê¤É½Ü¤Î¿©ºà¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¡£½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æー¥¥Õ¥ê¥Ã¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥é¥ó¥Á¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ö¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡×
´ü ´Ö¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ ´Ö¡¡¥é¥ó¥Á 12:00～15:00¡ÊLO14:00¡Ë
¡¡¡¡ ¥Ç¥£¥Êー 17:30～22:00¡ÊLO21:00¡Ë
¾ì ½ê¡¡3³¬¡¡¥Ë¥åー¥Ö¥é¥Ã¥»¥êー¡ÖOh.lala¡Ä¡×
ÎÁ ¶â¡¡¥é¥ó¥Á ¡¡¡¡4,900±ß～
¡¡¡¡¡¡ ¥Ç¥£¥Êー ¡¡5,800±ß¡Ê4ÉÊ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7,500±ß¡Ê4ÉÊ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 10,500±ß¡Ê6ÉÊ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 15,000±ß¡Ê7ÉÊ¡Ë¡¡
WEB¥µ¥¤¥È
¡§https://ohlala.wosaka.com/
ÏÂµí¤È½Ü¤Î¿©ºà¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖMYDO¡×¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ
Å´ÈÄ¾Æ¡ÖMYDO¡Ê¤Þ¤¤¤É¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï½Ü¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖSAKURA¥é¥ó¥Á¡×¤ò¤´Äó¶¡¡£½Õ¤Î½ÜÌîºÚ¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÏÂµí¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥Êー¤Ç¤Ï¡ÖKAPPO¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Å·óÏÍå¤ÈÏÂµí¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£±ÀÃ°¤ä¾ø¤·òº¤ÎÅòÍÕ¶ÒÃå¡¢°ËÀª³¤Ï·¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¡¢Èº¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¿©ºà¤òÅ·óÏÍå¤ÇÌ£¤ï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¹õÌÓÏÂµí¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
SAKURA¥é¥ó¥Á¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
Å·óÏÍå¤ÈÏÂµí¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÖSAKURA¥é¥ó¥Á¡×
´ü ´Ö¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ ´Ö¡¡¥é¥ó¥Á 11:30～15:00¡ÊLO14:00¡Ë
ÎÁ ¶â¡¡¥é¥ó¥Á ¤ª1¿ÍÍÍ¡¡8,500±ß ¡¡
¡ÖÅ·óÏÍå¤ÈÏÂµí¡×
´ü ´Ö¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ ´Ö¡¡¥Ç¥£¥Êー 17:30～22:00¡ÊLO20:00¡Ë
ÎÁ ¶â¡¡¥Ç¥£¥Êー ¤ª1¿ÍÍÍ¡¡32,000±ß
¢¨¾ì½ê¤ÏKAPPO¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ì ½ê¡¡1³¬¡¡Å´ÈÄ¾Æ¡ÖMYDO¡Ê¤Þ¤¤¤É¡Ë¡×
WEB¥µ¥¤¥È
¡§https://mydo.wosaka.com/
½ÕÉ÷¹á¤ëµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¡Öò¿¡¡¤¦¤À¤¡×¤ÎÆÃÀ½¤Á¤é¤·¼÷»Ê
ÆüËÜÎÁÍý¤Î¿À¿ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Öò¿¡¡¤¦¤À¤¡×¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤ºÌ¤ê¤Î¡ÖÆÃÀ½¡¡¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀÖ¥·¥ã¥ê¤Ë¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢½Õ¤é¤·¤¤ºÌ¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£Á¡ºÙ¤Ê»Ý¤ß¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢µ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÖÆÃÀ½ ¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×
»þ ´Ö¡¡¥é¥ó¥Á 12:00～
¡Ê¢¨Ëè½µÆüÍË¤È·îÍËÄêµÙ¡Ë
¾ì ½ê¡¡1³¬¡¡¡Öò¿¡¡¤¦¤À¤¡×
ÎÁ ¶â¡¡¤ª1¿ÍÍÍ 6,500±ß
WEB¥µ¥¤¥È
¡§https://ukiyo.wosaka.com/
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Í½ Ìó ¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅÅÏÃ¡§06-6484-5812¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
E-mail¡§w.osaka.restaurantreservations@whotels.com
WÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖW¡×¤ÎÆüËÜ½é¿Ê½Ð¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯3·î16Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤Ë³«¶È¡£¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¯¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª·úÃÛ²È °ÂÆ£ÃéÍº»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Í¥ª¥ó¤¬¤¤é¤á¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÂçºå¤Î³¹¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢Îò»Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¿§¸¯¤¤¤ä»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50¼¼¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤ò´Þ¤àÁ´337¼¼¤Î¥²¥¹¥È¥ëー¥à¡¢6¤Ä¤Î¥Ðー¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¤ä¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ëー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖWhatever/Whenever(R)¡×¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢WÂçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£WÂçºå¤Ï¡¢Çñ¤Þ¤ë¤À¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ê¤¤ ¡ÈÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ ¡¡wosaka.com(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaow-w-osaka/overview/)
Instagram¡§ instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel/)
Facebook¡§ ¡¡facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN/)
W Hotels¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿W Hotels¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦70°Ê¾å¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖWhatever/Whenever(R)¡×¡¢¤½¤·¤Æ³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎW Hotels¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¼§ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¡¢ÅÚÃÏ¤´¤È¤ÎÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ä¼«Í³¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¤¬²Ö³«¤¯¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßW Hotels¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¿Ê²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W Hotels¤Î¾ÜºÙ¤Ïw-hotels.com(https://w-hotels.marriott.com/?lang=ja)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Instagram(https://www.instagram.com/whotels)¡¢TikTok(https://www.instagram.com/whotels)¡¢X(https://x.com/whotels)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/WHotels/)¡¢YouTube(https://www.youtube.com/@WHotelsWorldwide)¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W Hotels¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy(R)¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ä¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤Î¸ÂÄêÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥êー¥È²ñ°÷»ñ³Ê¤ÎÇ§Äê¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æþ²ñÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£
¾ÜºÙ¤Ï MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£