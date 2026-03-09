ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢EMS¼Ò¤¬ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸þ¤±¡Ö¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÂÐºö¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«
¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈONE¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEMS¤Ï¡¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À± ÈþÌí¡Ë¤Ï¡¢2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÒ³²Éüµì³èÆ°¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥¢¥¹¥Ù¥¹¥ÈÂÐºö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê～Á±°Õ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¡ÊÀÐÌÊ¡Ë¤ÏÅ·Á³¤Î¹ÛÊªÁ¡°Ý¤Ç¡¢ÂÑÇ®À¤äÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ·úºà¤Ê¤É¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏµÛ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤ä°ÀÃæÈé¼ð¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2006Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê·úÊª²òÂÎ»þ¤Î»öÁ°Ä´ºº¤ÎµÏ¿ÊÝ´É¤Ê¤É¤Îµ¬À©¶¯²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1970～1990Ç¯Âå¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È·úºà¤¬Â¿¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Î²òÂÎ¤ä´¤ãªÅ±µî¤Î²áÄø¤Ç·úºà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤¬¶õµ¤Ãæ¤ËÈô»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉüµìºî¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢Åö»þµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤Ç°À¶»ËìÃæÈé¼ð¤òÈ¯¾É¤·Ï«ºÒÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÒ³²Éüµìºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë3·î11Æü¤òÁ°¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÁ±°Õ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤¬·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÁ°¤ÎÃí°Õ´µ¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¡¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÏÈôË÷ÂÐºö¡¢ËÉ¤¸¤ó¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡ÈÊ´¤¸¤óÂÐºö¡É
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ÎÎ³»Ò¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤Î5000Ê¬¤Î1¤ÈÈó¾ï¤ËºÙ¤¯¡¢ËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î³»Ò½üµî¸úÎ¨¤¬95¡ó°Ê¾å¤Î¹ñ¤Îµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿ËÉ¤¸¤ó¥Þ¥¹¥¯¡ÊDS2¡¦N95Åù¡Ë¤ÎÃåÍÑ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Ï¼ç¤ËÈôË÷ÂÐºö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤È¤ÎÌ©ÃåÀ¤äÈùºÙÎ³»Ò¤ÎÊá½¸ÀÇ½¤¬ËÉ¤¸¤ó¥Þ¥¹¥¯¤Û¤É¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤ÈËÉ¿Ð¥Þ¥¹¥¯¤ÎÈæ³Ó²èÁü
º¸¡§°ìÈÌ¤Î¥Þ¥¹¥¯»ÈÍÑ¡¢ËË¤È¤¢¤´¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢±¦¡§ËÉ¿Ð¥Þ¥¹¥¯»ÈÍÑ»þ¤Ï¤Û¤Ü·ä´Ö¤Ê¤·
¢§ËÉ¿Ð¥Þ¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ²èÁü
º¸¡§ËÉ¿Ð¥Þ¥¹¥¯É½ÌÌ¡¢É¡¤¢¤Æ¥×¥ìー¥È¤¢¤ê¡¡¡¢±¦¡§ËÉ¿Ð¥Þ¥¹¥¯ÆâÂ¦¡¢É¡¤Î·ä´Ö¤ò¤Õ¤µ¤°¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¢¤ê
¢§ÈïºÒÃÏ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸þ¤±½àÈ÷¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶¾ÊÈ¯É½»ñÎÁ¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.env.go.jp/content/000198640.xlsx
°Ê²¼¥ê¥¹¥È¤ÏEMS¤Î¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È´ÉÍý¤ÎÃÎ¸«¤è¤ê¡¢ÆÈ¼«ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈïºÒÃÏ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¸þ¤± ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×
https://prtimes.jp/a/?f=d138348-15-7edab7beaa4dac38ebcd0f930cfeb7f6.pdf
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À± ÈþÌí¥³¥á¥ó¥È
ºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÁ±°Õ¤Î³èÆ°¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤ÏÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤Á¡°Ý¤Ç¡¢µÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿¶ÑÌó40Ç¯¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÄ¹¤¤ÀøÉú´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏÉü¶½¤Ë·È¤ï¤ëÊý¡¹¤¬¾Íè¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÀ¼ÒÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤Æ·¼ÌØ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
