¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ø¤Î3Ç¯Ï¢Â³ÁªÄê¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ø¤Î5Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁª½Ð¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë～¥Û¥ï¥¤¥È500¢¨～¡×¤ËÅö¼Ò¤È¤È¤â¤ËÅö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ À¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢ÉÙ»Î¥ì¥Ó¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£ÅÄ ·ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢H.U.¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º½¶â ¸ç¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¡¢ÆüËÜ¥¹¥Æ¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·°æ ¹§»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë～¥Ö¥é¥¤¥È500¢¨～¡×¤Ë¤Ï¡¢H.U.¥¥ã¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°æÄÔ ½¨¹¬¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë2020Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÉôÌç¤Î¾å°ÌË¡¿Í¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¿´¤È¿ÈÂÎ¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê»Ü ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡ÖH.U.¥°¥ëー¥×·ò¹¯Àë¸À¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò°é¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥°¥ëー¥×Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ·ò¹¯¤ÎÊÝ»ý¡¢Áý¿Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚH.U.¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://www.hugp.com/humancapital/materiality/health.html
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î H.U.¥°¥ëー¥×Ç§Äê¼èÆÀ¡Ê2026 Ç¯¡Ë¡Û
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¿©ÉÊ¥¨¥³¥í¥¸ー¸¦µæ½ê [5Ç¯Ï¢Â³]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¢¨ ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾å°Ì 500 Ë¡¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£