¡Ú3/26¡ÊÌÚ¡Ë¡¦3/27¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡Û¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÅÐÃÅ¡ª¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAutodesk¡ßCGWORLD Animation Days¡×³«ºÅ¡Ê¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¸ø³«¡Ë

³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢CEO¡§¿· ÏÂÌé¡¢URL¡§https://www.borndigital.co.jp/ ¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ç¥¹¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAutodesk¡ßCGWORLD Animation Days¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢CG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»öÎã¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼·¡¤ë2Æü´Ö¡ªÏÃÂêºî¤ÎCGÀ©ºî»öÎã¤ò¾Ò²ð
¡ØAutodesk¡ßCGWORLD Animation Days¡Ù¤Ï¡¢CG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÀ©ºî»öÎã¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¢2Æü´Ö¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Day1¡ÖOrange Day¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØBEASTARS FINAL SEASON¡Ù¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙÅù¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëCGµ»½Ñ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Day2¡ÖTOEI ANIMATION Day¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©ºî»öÎã¤ò¾Ü¤·¤¯É³²ò¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Î¾Æü¤È¤â»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¦»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹Ö±éÆâÍÆ
Day1¡§3/26¡ÊÌÚ¡Ë Orange Day
¡¦¡ØBEASTARS FINAL SEASON¡Ù¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëCGµ»½Ñ»öÎã¾Ò²ð
Day2¡§3/27¡Ê¶â¡Ë TOEI ANIMATION Day
¡¦¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëCGµ»½Ñ»öÎã¾Ò²ð
¢¨¹Ö±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/232_1_2acabad262277ce8a4a5c7c6bdbe1d16.jpg?v=202603090451 ]
¢£¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ä¡¢À½Â¤¡¦·úÃÛ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Í¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Ä½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£CGWORLD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CGWORLD¤ÏÁÏ´©26Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿CG¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·úÃÛ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀìÌç»ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤äµá¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦¤Î¡Èº£¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
