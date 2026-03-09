¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー2026¡×¤ËÇ§Äê
¡¡ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å°êÊå¡¢°Ê²¼¡ÖÀÑ¿å²½³Ø¡×¡Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ò
ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥¹¥Ýー¥Ä³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨ー¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
2026¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£2023 Ç¯¤è¤ê£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Ï¼Ò²ñ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿µ®½Å¤Êºâ»º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¡¢
½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¿ä¿Ê¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÂª¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª
¤Ë¤âÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë Well-Being ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1960 Ç¯Âå¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¹¥±Æ¶Á
¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤¯»²²Ã¤Ç
¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¥°
¥ëー¥×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¤¤¤²ñ¼Ò¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤ÈÄ©Àï°ÕÍß¤Î¸þ¾å
¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤ÎWell-Being ¤ÈÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò
·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
1¡¥ ¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¸òÎ®²ñ¤Î³«ºÅ
ÀÑ¿å²½³Ø½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô ¥»¥¥¹¥¤¥Õ¥§¥¢¥êー¥º
¡¡ÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×Æâ¤Î¹©¾ì¤ä¸¦µæ½êÅù¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼ÒÆâ·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë4 ²ó¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï
¤ì¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Âç²ñ¤Ë¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÇ¯8 ²ó»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×½¾¶È°÷¤È¶¦¤Ë¹Ô¤¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Âç²ñ
¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥àSEKISUI ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º
¡¡ÂçºåËÜ¼Ò¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Áー¥à¾Ò²ð¤ä»î¹ç¤Î¹ðÃÎ¡¢¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï±¿Æ°µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¥¢
¥á¥Õ¥È¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È±þ±ç¤ÎÆ°µ¡ÉÕ¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¡¦¥¥Ã¥º¥Á¥¢ÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåËÜ¼Ò¤Î¿©Æ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
µþÅÔ¸¦µæ½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¥Ã¥º¥Á¥¢ÂÎ¸³²ñ
Âîµå ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿½êÂ°¡Ë
¡¡µþÅÔ¸¦µæ½ê¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Âîµå¶µ¼¼¤Ë¤ÏÌó200 Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÅÄÁª¼ê¤È¤Î
¥é¥êーÂÎ¸³¤Ç¤Ï¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Â¾¡¢¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁáÅÄÁª¼ê¤È¤Î¥é¥êーÂÎ¸³
»²²Ã¤·¤¿½¾¶È°÷¤ÈµÇ°»£±Æ
2¡¥ ·ò¹¯»Ù±ç¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤È¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
¡¡¿©»ö¤ä±¿Æ°¡¢¿çÌ²¤Ê¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢AI ¤Ë¤è¤ê¸Ä¿Í¤ÎµÏ¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤ë¼·´§²¦¥¢
¥×¥ê¡Ê¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¥í¥Þ¥Þ¥×¥é¥¹¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ë¼«¿È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¥Áー¥àÀï¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥àSEKISUI ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï4,000 Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
