JBS¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026(Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
ÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÒÅÄ¹¬¹°¡¢°Ê²¼¡ÖJBS¡×¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5036¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¢¨¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿Í¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
JBS¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ã¯¤â¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¼Ò°÷¤òºÇÂç¤Î»ñ»º¤ÈÂª¤¨¡¢°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤Îºß¤êÊý¤¬°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤È¤Ï¡¢½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È
¡Ú¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡Û
JBS¤Ï¡¢¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¼Ò°÷¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤äÄó°ÆÎÏ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÀ¿¼ÂÀ¤ä´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡¦Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ò¹¯¤ò¼Ò°÷¸Ä¿Í¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ëÁÃ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¼é¤ë·ò¹¯¤«¤é¡ÖÁÏ¤ë·ò¹¯¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
¡ü »Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë´Ä¶À°È÷¤ÈÀìÌçÅª¥±¥¢
¡ü ·ò¹¯¾õÂÖ¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¦À¸»ºÀ¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê³ÎÇ§¤È²þÁ±
¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢·ò¹¯¤È¹¬¤»¤¬´ë¶ÈÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬¤Å¤¯¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»²¹Í¨¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ACTION¡ª·ò¹¯·Ð±Ä¡Ã¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ê·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡Ë(https://kenko-keiei.jp/)
¡ÚÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJBS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÒÅÄ¡¡¹¬¹°
ÀßÎ©¡§1990Ç¯10·î4Æü
¼Ò°÷¿ô¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§2,839¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.jbs.co.jp (https://www.jbs.co.jp/)
¢£»ö¶È³µÍ×¡§¡¡
¡ÖÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡×¤ò Mission ¤È¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄJBS¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¡¦Íø³èÍÑ¤Ë»ê¤ë°ìÏ¢¤Î¤´»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑÎÏ¸þ¾å¤È¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ñー¥È¥Êー ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¤¥äー¡×¤ò 2013Ç¯¤è¤êÏ¢Â³¼õ¾Þ¡Ê2025Ç¯¤Ï ¡ÖDynamics 365 Service¡×¡ÖLow Code Application Development¡×¡ÖConverged Communication¡×¤Î 3ÉôÌç¡Ë
- ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¡Ê6¥«¥Æ¥´¥êー¡Ü¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ð¥Ã¥¸ÊÝÍ¡Ë
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¥í¥´¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Ï³ºÅö¤¹¤ë³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ºîÀ®Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÍ³¡¦ÇØ·Ê¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬ÊÑ¹¹¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢¼Â¸½º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£