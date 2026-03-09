¿·³ã²ñ¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¡¡¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸ ーÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×
¡¡2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¤è¤ê¡¢¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸ ―À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¡Ê²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò°ìµó¸ø³«¡£¤¼¤ÒÅ¸Í÷²ñ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«ËëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
£±.¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡×³«ËëµÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ËÜÅ¸³«Ëë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·³ã²ñ¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 3·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨µÙ´ÛÆü¡Ê16Æü¡Ê·î¡Ë¡Ë ¤ò½ü¤¯
ÇÛÉÛ»þ´Ö¡§10:00～ ¡Ê³«´Û¤ÈÆ±»þ¤Ë³«»Ï¡Ë
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û5F¡¡¼õÉÕ
ÇÛÉÛ¿Í¿ô¡§³ÆÆüÀèÃå200Ì¾¡¡
¢¨Å¸Í÷²ñ¤ËÆþ¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë1Ëçº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡× ³«ËëµÇ°¥®¥ã¥é¥êー¥Ä¥¢ー
ËÜÅ¸¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎËÒÌîÂÙÇ·¤¬¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡§
£±.À©Ìó¤äÀ©¸Â¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥É¥Ã¥È³¨À©ºî¤Ï¥È¥ó¥Á¤ÎÀ¤³¦
£².¤Þ¤µ¤«¡ª¡©°Õ³°¤Ê¥â¥Î¤Çºî¤ë¥²ー¥àÆâ¤Î¸ú²Ì²»
£³.º£¤Î¹¶·â¤è¤±¤¿¤Î¤Ë¡ÄÅö¤¿¤êÈ½Äê¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï¡©
£´.3DCG¤ÎÀ©ºî¹©Äø¤â³Ø¤Ù¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
£µ.¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡14¡§00～ ¡ÊÌó1»þ´Ö¡Ë
ÏÃ¡§ËÒÌîÂÙÇ·¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¿Ê¹Ô¡§TeNY¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¡²¬ÅÄ¹¯
²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û¡¡´ë²èÅ¸¼¨¼¼¡ÊÍ×´ÑÍ÷·ô¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§¿½¹þÉÔÍ×¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï5Ê¬Á°¤ËÅ¸¼¨¼¼Æþ¸ý¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆÅù¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÞî±Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç
¡¡Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡×¥²ー¥àÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¿·³ã²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¥²ー¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆÅù¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÞî±Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Âç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡Ê¿·³ã¡Ë¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/DaiCapTen_Ngt¡Ë
¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.²û¤«¤·¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡¡¥«¥×¥³¥ó¥²ー¥à¥é¥¦¥ó¥¸
¥«¥×¥³¥ó¤Î²û¤«¤·¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î15Æü (Æü) ¡¢20Æü(¶â¡¦½Ë) ¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³ÆÆü11:00～16:00Í½Äê
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§²¼µ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂÎ¸³¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー 30th ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù
¡¡¡¦¡Ø¥«¥×¥³¥ó ¥Ù¥ë¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù
¡¡¡¦¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù
¢¨´ðËÜ¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1PLAY¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤Î¤«¤¿¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â30Ê¬¤Ç°ìÅÙ½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§¿½¹þÉÔÍ×
£².µðÂç¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤òÁà¤ì¡ª¡¡¡ØÅ´µ³¡ÙÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡× ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁà½Ä¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¡ØÅ´µ³¡Ù¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª¡¡
ÀìÍÑ¤ÎµðÂç¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ÇÁàºî¡ª¡¡·ã¥à¥º¤À¤¾¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë 14:00～16:00Í½Äê
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë¡¡
³«ºÅÆâÍÆ¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁà½Ä¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¡ØÅ´µ³¡ÙÂÎ¸³²ñ¡£
ÀìÍÑ¤ÎµðÂç¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¼ÂÊª¤ò»È¤¤¡¢Áàºî¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ìó40¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä
¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ú¥À¥ë¤òÁàºî¤·¤ÆÆóÂÊâ¹Ô·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁà½Ä¤·¤è¤¦¡£¡ØÅ´µ³¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡ª
»²²ÃÊýË¡¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë ÅöÆü13:00¤«¤é¥í¥Óー¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í¿ô¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÈÖ¹æ½ç¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ×´ÑÍ÷·ô¡Ë
¢¨ÅöÆü¡¢À°Íý·ô¤ÎÇÛÉÛÍ½Äê»þ´ÖÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡Ê¿·³ã¡Ë¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/DaiCapTen_Ngt¡Ë¡¡¤Ê¤É¤Ë¤Æ¡¢
¡¡¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
£³.Å¸¼¨¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÙÂÎ¸³²ñ
¡¡ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥êー¥º¤òÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡× ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤â¿¨
¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò
¼Â»Ü¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:00～16:00Í½Äê
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡ØMONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK DEMO¡Ù
»²²ÃÊýË¡¡§³«´Û¤Î10:00¤«¤é¥í¥Óー¤Ë¤ÆÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡£½çÈÖ¤Ë¤ª¸Æ¤Ó½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ×´ÑÍ÷·ô¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À°Íý·ô¤Ï40ËçÇÛÉÛ»þÅÀ¤Ç½ªÎ»¡£
µ¡ºà¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§NCC¿·³ã¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÀìÌç³Ø¹»
£´.TeNYÇÕ ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù Âç²ñ
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Çe¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¡õ´ÑÀï¤·¤è¤¦¡ª
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00～16:30Í½Äê
¼Â¶·¡§²¬ÅÄ¹¯¡ÊTeNY¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
²òÀâ¡§¥ë¥¤¡Ê¸µ¥×¥í¥²ー¥Þー¡Ë
²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー(¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹)¡¡
»²²ÃÊýË¡¡§¿½¹þÃêÁªÀ©¡£4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë ¤Ë»²²Ã¼Ô¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¿½¤·¹þ¤ß¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñÊý¼°¡§16Ì¾¤Ë¤è¤ë¥À¥Ö¥ë¥¨¥ê¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊý¼°¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤Ï2Àè(BO3)
»ÈÍÑµ¡ºà¡§²ñ¾ìÀßÃÖ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡£¡¡¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ï»ý»²²Ä
ÇÛ¿®¡§¤Ê¤·
´ÑÍ÷ÊýË¡¡§¿½¹þÉÔÍ×¡ÊÍ×´ÑÍ÷·ô¡Ë
¼çºÅ¡§TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã
µ¡ºà¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§NCC¿·³ã¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÀìÌç³Ø¹»
¢¨Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Âç²ñ¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£µ.¤¢¤Îº¢¤Î¥²ー¥»¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤»¡ª¡¡¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーIIX¡ÙÏ¢¾¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¥«¥×¥³¥ó¤È¸À¤¨¤Ð¿ô¡¹¤Î³ÊÆ®¥²ー¥à¡ª¡¡¥¢¥Ë¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¸«ÃÎ¤é¤ÌÁê¼ê¤ÈÆ®¤Ã¤¿
¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤»¡ª
Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢ー¥±ー¥ÉãþÂÎ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤¾¡ª¡¡¥¥ß¤Ï²¿Ï¢¾¡¤Ç¤¤ë¡ª¡©
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë 11:00～ 16:00Í½Äê
³«ºÅ²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
³«ºÅÆâÍÆ¡§¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーIIX¡¡-Grand Master Challenge-¡Ù¡Ê¥¢ー¥±ー¥ÉãþÂÎ¡Ë¡¡
¢¨Ï¢¾¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¾å¸Â10Ï¢¾¡
»²²ÃÊýË¡¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û ¥í¥Óー¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½çÈÖ¤Ë¤ª¸Æ¤Ó½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ×´ÑÍ÷·ô¡Ë
¢¨¥²ー¥à¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢TeNY»ö¶ÈÉô¡¡025-283-8121¤Þ¤Ç
¡ÖÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸ ―À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ³µÍ×
¡üÅ¸Í÷²ñÌ¾¡§Âç¥«¥×¥³¥óÅ¸ ―À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
¡ü²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ü²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û
¡Ê¢©950-0078 ¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËüÂåÅç5-1 ¼ëºí¥á¥Ã¥»Æâ ËüÂåÅç¥Ó¥ë5F¡Ë
¢£Âç¤¤¤ÃÏ¿Þ²èÁü¤Ç³ÎÇ§(https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.92524500454434%2C139.05928499999993&spn=0.001635%2C0.002991&msa=0&mid=1mhKF3-BYTDRPvQ2OC_FgfxB8nfI&z=18)
¡ü¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç
¡¡ºÇ´ó±Ø¡§¿·³ã±Ø¡Ê¾å±Û¿·´´Àþ¡¢¿®±ÛËÜÀþ¡¢Çò¿·Àþ¡¢±Û¸åÀþ¡¢ÈØ±ÛÀ¾Àþ¡Ë
¿·³ã±Ø¤«¤é
¡¦¥Ð¥¹
¿·³ã±Ø¥Ð¥¹¤Î¤ê¤Ð¤è¤ê
¼ëºí¥á¥Ã¥»¡¦º´ÅÏµ¥Á¥Àþ¡Ê17ÈÖÀþ¡Ë¤Ë¾è¼Ö¡¢
¡Ö¼ëºí¥á¥Ã¥»¡×¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¡Ê260±ß¡¢Ìó15Ê¬¡Ë
¡¦ÅÌÊâ¡¡¿·³ã±ØÁ°¤è¤êÌó25Ê¬
¡¦¥¿¥¯¥·ー¡¡¿·³ã±ØÁ°¤è¤êÌó8Ê¬
¡ü³«´Û»þ´Ö¡§10:00～18:00¡¡¢¨´ÑÍ÷·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï17:30¤Þ¤Ç
¡üµÙ´ÛÆü ¡§·îÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·¡¢3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¡¢5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï³«´Û¡Ë
¡ü´ÑÍ÷ÎÁ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5674_1_f343e28586e35ac700d24ef4b442ee4d.jpg?v=202603090951 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5674_2_93eb2bf1d5ee0c8467574bc79e7d7736.jpg?v=202603090951 ]
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê
¢¨ÃÄÂÎÎÁ¶â¤ÏÍÎÁ20Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ë¤ÆÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï´ÑÍ÷ÎÁÌÈ½ü
¡üÁ°Çä·ôÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～ 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡üÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ì½ê
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª¡Ë
¡Êhttps://www.asoview.com/channel/tickets/vXk6fmPDEG/¡Ë
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
¡Êhttps://7ticket.jp/s/113841/p/20260621/1¡Ë
Å¹Æ¬¹ØÆþ¡§¥»¥Ö¥ó¥³ー¥É¡§113-841¡¡/¡¡Å¹Æâ¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤«¤é¤Î¿½¹þ0±ß
¢¨WEB¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ110±ß¡ÊWEB¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¡Ë
¡üÁ°Çä·ôÈÎÇä²Õ½ê¡§¿·³ã¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡¢¸©Æâ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤â¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¼çºÅ¡§¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û¡¢TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡¢Âç¥«¥×¥³¥óÅ¸¿·³ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò
¡üÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥«¥×¥³¥ó
¡ü¶¨ÎÏ¡§¿·³ã¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÍ§¤Î²ñ¡¢NCC¿·³ã¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ÀìÌç³Ø¹»
¡ü¸å±ç ¡§¿·³ã¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¿·³ã»Ô¡¢¿·³ã»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢¿·³ã¸©e¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢¹ç¡¢¿·³ãÆüÊó¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¿·³ãÁí¶É¡¢FM¿·³ã77.5
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡Êhttps://daicapcomten.jp¡Ë
¡ü¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡Êhttps://x.com/DaiCapTen_Ngt¡Ë
¡ü¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡Êhttps://x.com/niigata_banbi¡Ë
¡ü¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û¸ø¼°lnstagram¡§¡Êhttps://www.instagram.com/niigata_banbi/¡Ë
(C)CAPCOM