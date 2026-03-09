¥·¥êー¥ºÎß·×200ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù¡ÊÃø¡¦ÏÂ»³¤ä¤Þ¡Ë²¼´¬È¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆJR¿·Âçºå±Ø¤Ë¤ÆÂç·¿¹¹ð¤òÅ¸³«Ãæ
¼Â¼Ì±Ç²è²½¡õ¥¢¥Ë¥á²½¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¾å
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£²¼
Âç³Ø£±Ç¯À¸¤Î²¬Áï¼Â¤¯¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ø¶È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤á¤¿¡¢¿¼Ìë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ñÌ¯¤Ê±ï¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¤á¤°¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¸½¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬²È¡¦ËÌ¾òÀèÀ¸¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ª¥¿¥¯¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÀèÇÚ¡¦¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î²Æ¤ÎÆü¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ä¥¯¥¶¡¦À®ÅÄ¶¸»ù¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ä¤¬Áï¼Â¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
½ñÌ¾¡§¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£
Ãø¼Ô¡§ÏÂ»³¤ä¤Þ
´¬¿ô¡§¾å²¼´¬¡Ê²¼´¬¡§2026Ç¯03·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë
È¯¹Ô¡§KADOKAWA
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§ÏÂ»³¤ä¤Þ¡Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ï¸ø¼°(https://x.com/YamaWayama_PR)
¥«¥É¥³¥ß¤Ç»î¤·ÆÉ¤ß¤¹¤ë :
https://comic-walker.com/detail/KC_004611_S?episodeType=comics
JR¿·Âçºå±Ø¤Ë¤ÆÂç·¿¹¹ð¤òÅ¸³«Ãæ¡ª
¢¨·Ç½Ð¾ì½ê¡§JR¿·Âçºå±Ø2FÆîÄÌÏ©
¢¨·Ç½Ð´ü´Ö¡§3·î9Æü(·î)～3·î15Æü(Æü)
¢¨±ØµÚ¤Ó±Ø°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹¹ð¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢KADOKAWA¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È(https://wwws.kadokawa.co.jp/support/contact/)¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¶áÆüÃæ¤Ë¹¹ð·Ç½ÐÍ½Äê¡ª
¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¹Ô¤³¡£¡Ù´°·ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¶áÆüÃæ¤Ë¸òÄÌ¹¹ð¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏºîÉÊ¸ø¼°X(https://x.com/YamaWayama_PR)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÏÂ»³¤ä¤Þ ¥Óー¥à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¹¥É¾´û´©¡ü
¡ØÌ´Ãæ¤µ¡¢¤¤ß¤Ë¡£¡Ù(https://www.kadokawa.co.jp/product/321904000716/)
¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù(https://www.kadokawa.co.jp/product/322002001211/)
¡ü·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥Óー¥à ¸ø¼°£Ø¡ÊTwitter¡Ë¡ü
@COMIC_BEAM(https://x.com/COMIC_BEAM)