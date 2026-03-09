³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¢Âè7²ó¡ÖSDGs´äº´¾Þ¡×ÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ç¾¤Î°åÎÅ²èÁü²òÀÏAI¤ÇÍ½ËÉ°åÎÅ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¡£
°åÎÅ²èÁü²òÀÏAI¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í´äº´¶µ°éÊ¸²½ºâÃÄ¼çºÅ¤ÎÂè7²ó¡ÖSDGs¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×´äº´¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î²èÁü²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Þ¶â1,000Ëü±ß¤òÇÒ¼õ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ëî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼õ¾Þ¤ÎÇØ·Ê¡§Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿°åÎÅ²èÁü¤Ë¡ÖÍ½ËÉ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äSDGs¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ø·üÌ¿¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSDGs¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×´äº´¾Þ¡×¡ÊSDGs´äº´¾Þ¡ËÂè7²ó¤ÎÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö°åÎÅ²èÁü²òÀÏ¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯Åù¤Ç»£Áü¤µ¤ì¤¿°åÎÅ²èÁü¤ò¹âÅÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMVision¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ç¾MRI²èÁü¤òAI¤Ç²òÀÏ¤·¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¿ôÃÍ²½¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁá´üÂÐºö¤äÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î·ò¿Ç¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢°Û¾ï½ê¸«¤¬¤Ê¤¤²èÁü¥Çー¥¿¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³èÍÑ¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¥Çー¥¿¤ËÃíÌÜ¤·¡¢AI¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ò¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÀ¸³è²þÁ±¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë²ðÆþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ØÉ¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¸þ¤±¤¿Ãå¼Â¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢´äº´¾Þ¤ÎÍýÇ°¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ´äº´¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSDGs¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×´äº´¾Þ¡×¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í´äº´¶µ°éÊ¸²½ºâÃÄ¤¬¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£
MVision Ç¾·ò¹¯¾õÂÖ¥ì¥Ýー¥È¤Î¥µ¥ó¥×¥ë
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹ ¿Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢Âè7²ó´äº´¾ÞÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ø°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤Ê»þ´Ö¤ò¼é¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÃÏÆ»¤ÇÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ø°åÎÅ²èÁü¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉ°åÎÅ¡Ù¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1,000Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¾©Îå¶â¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²òÀÏÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ÈÉáµÚ¤Ë½¼¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°åÎÅµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤ÈÊâ¤ß¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢°åÎÅ²èÁü¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ò¹¯´ÉÍý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×