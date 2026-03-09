¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.sunfrt.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ À¶°ì¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¢¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¼ÒÀ§¡ÖÍøÂ¾¡×¤Î¤â¤È¡¢1999Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤È¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¹ç½É¤ä¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬½¸¤¤±¿Æ°¤¹¤ëÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2023Ç¯¤Ë·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¤òÀ©Äê¤·¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º¤ÏÁ´½¾¶È°÷¤ò¼é¤ê¡¢Êª¿´Î¾ÌÌ¤Î¹¬Ê¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î½¾¶È°÷¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤¿·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò¤è¤ê°ìÁØ³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¢ä
¢£ ³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¤Î³È½¼¡Ê½ÅÅÀ»Üºö¡Ë
½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢»º¶È°å¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤ò¾·¤¤¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤ä¿çÌ²¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¸ÆµÛË¡¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¥Öー¥¹¥È¥Ö¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¼«Î§Åª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç¡£
¢£ ¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¡¢µ¤·Ú¤Ë¹¤¬¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÎØ¡¡¢¨¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¥é¥ó¥ÁÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤¬±ÉÍÜÌÌ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Æü¾ï¤Î¿©»ö¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÉô½ð¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯°Õ¼±¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë»²²Ã·¿¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¡£
¢£ ±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥Ã¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¡ÊÅö¼Ò½êÂ°¡¦¸ÅÃ«½ãÊ¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡Ë
2025Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¸ÅÃ«½ãÊ¿Áª¼ê¤È½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¸ÅÃ«½ãÊ¿Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£º£¸å¤âÂ¿³ÑÅª¤Ê·ò¹¯Áý¿Ê»Üºö¤òÅ¸³«Í½Äê¡£¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¶¥µ»·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¹Í¤¨Êý¤ä»ÑÀª¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯ÅÙ¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¡Ö¥Öー¥¹¥È¥Ö¥ì¥¹¡×¼ÂÁ©²òÀâ
¼Ò°÷Æ±»Î¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò±ÉÍÜÊ¬ÀÏ
½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¸ÅÃ«½ãÊ¿Áª¼ê¤ÈÅö¼Ò¼ÒÄ¹¡¡ã·Æ£À¶°ì
¡¡
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä´ðÈ×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·òÁ´¤Ê¿´¿È¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ëº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖAction!·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kenko-keiei.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://www.sunfrt.co.jp/company/health_management_declaration/(https://www.sunfrt.co.jp/company/health_management_declaration/)¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤ÎºÆÀ¸¤È³èÍÑ¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÍø¤òµá¤à¤ë¤ËÈó¤º¡¢¿®Ç¤¤òµá¤à¤ë¤Ë¤¢¤ê¡£ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡¢¤ªµÒÍÍ»ëÅÀ¤Ç¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£´üÂÔ°Ê¾å¤Ç±þ¤¨¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ³Ë¤ÎÉÔÆ°»ººÆÀ¸»ö¶È(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)¡Ê¥ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(R)¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î¹ØÆþ¤«¤é¡¢ºÆÀ¸¡¦³èÍÑ´ë²è¡¢·úÀß¹©»ö¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¡¢ÂÚÇ¼ÄÂÂßÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡¢´ÉÍý¡¢ÈÎÇä¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ó¥ë·Ð±Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥ë·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍÍ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¤«¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ËÙ¸ý ÃÒ¸²
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ À¶°ì
ÀßÎ©¡§1999Ç¯4·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ® 1-2-2 ÅìÊõÆüÈæÃ«¥Ó¥ë14³¬
URL¡§https://www.sunfrt.co.jp/
¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎºÇ¿·¾ðÊó°ìÍ÷¡§https://www.sunfrt.co.jp/news/