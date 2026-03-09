¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÍ©µ´¡×¤¬30²óÌÜ¤Î¥Ç¥¹¥²ー¥à¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖGOLDEN BATH ver.¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´19Ëç)

ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò


ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥åー¡×¤è¤ê¡¢¡ØTENITOL TALL »àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£ Í©µ´ GOLDEN BATH ver. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£



À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§


¡üTENITOL TALL »àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£ Í©µ´ GOLDEN BATH ver. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197860&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×


https://www.amiami.jp/


¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È


https://realstore.amiami.jp/


¢£TENITOL TALL »àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£ Í©µ´ GOLDEN BATH ver. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢




¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û


¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§10,670±ß(ÀÇ¹þ)


¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯9·îÍ½Äê


¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥Õ¥ê¥åー


¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§Ìó300mm(ÂæºÂ´Þ¤à/¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë)


¡ÚÁÇºà¡Û¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯



¸¶·¿À©ºî¡§¥â¥ï¥Îー


ºÌ¿§À©ºî¡§ÏÂÌé¹©Ë¼



¢¨¡ØTENITOL¡Ù¤Ï¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£




























¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤Î¡ÖÍ©µ´¡×¤¬TALL¥µ¥¤¥º¤ÇTENITOL¤ËÅÐ¾ì¡ª


¥Õ¥ê¥åー¤Î¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØTENITOL¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖÍ©µ´¡×¤¬GOLDEN BATH ver.¤ÇÌó30cm¤ÈTALL¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª


30²óÌÜ¤Î¥Ç¥¹¥²ー¥à¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖGOLDEN BATH ver.¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª


Í©µ´¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£


¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Èþ¤·¤¯À°¤¨¤é¤ì¤¿ÌÓÎ®¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÎÉ½¸½¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


TALL¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢Í©µ´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÂ¤·ÁÈþ¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö



¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§


¡üTENITOL TALL »àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£ Í©µ´ GOLDEN BATH ver. ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197860&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



(C)±­»ôÍ­»Ö¡¦¤Í¤³¤á¤¿¤ë/KADOKAWA/¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ



¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û


¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)