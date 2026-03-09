¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¯¥é¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²¬ÅÄÄ¾¼ù¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¢¨¤«¤é¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥¯¥é¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤ÎÎÉ¹¥¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤¬´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¡Ö·ò¹¯¡×¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¼Ò°÷¤¬³è¤³è¤¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¿È¤Î³èÀ²½µÚ¤Ó·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¡È´ðÈ×¡É¤Î¶¯²½
¡¡¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ïµ¬Äø¤ÎÀ°È÷¡¢²á½ÅÏ«Æ¯ÂÐºö¡¢¼Ò°÷¤¬Çº¤ó¤À»þ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¡¢¿¦¾ìÉüµ¢»Ù±ç¤Ê¤É¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¡È´ðÈ×¡É¤Î¶¯²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê
¡¡¡¡¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¸þ¾å¤ä¼ÀÉÂÍ½ËÉ´ÉÍý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆE¥éー¥Ë¥ó¥°¤ä¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Î¼þÃÎ¡¢¼ÒÆâ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢½÷À¤Î·ò¹¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤Î¶¯²½¡¢¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥É¥íー¥àÂÐºö¡ÊÅ¾ÅÝËÉ»ß¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀ¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿»²²Ã·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãë¿©¸å¤ËËèÆü¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥¯¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¡×¤ä¡Ö°ÂÁ´ÂÎÁà¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤È¤¬¤ó¸¡¿Ç¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉÀÜ¼ï¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤äÀ¸³è½¬´·²þÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü¥Ø¥ë¥¹¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ßÂÐºö
¡¡¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶ÊÝ¸î¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ç¤Ï¼õÆ°µÊ±ìËÉ»ßÂÐºöÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢¹½Æâ¤òÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Þ¤¹¡£µÊ±ì¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¶Ø±ì»ØÆ³¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î½¸ÃÄÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î½¸ÃÄÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¡¢»º¶ÈÊÝ·ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÉôÌç¡¢ÉôÃ±°Ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ø¸ÄÊÌ¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸½¾õ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ÎÀö¤¤½Ð¤·Åù¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ´°÷ÌÌÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ³°¤ËÁë¸ý¤òÍÑ°Õ¤·¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
