¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯02·î27¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 528 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 264 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 7.2% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²ー¥àµ¡¡¢¥«¥á¥é¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³·¿²ÈÅÅ¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢²èÁü½èÍý¡¢Æ°²èºÆÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÀÜÂ³µ¡Ç½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï2025Ç¯¤ËÁ°Ç¯Èæ1.8%Áý²Ã¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/multimedia-chipsets-market/82509
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢½èÍý¤Ø¤ÎAI¤ÎÅý¹ç³ÈÂç¡¢5G¤ª¤è¤Ó¹âÂ®ÀÜÂ³¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÖºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥²ー¥àµ¡¤äAR/VR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÇä¾åÁý²Ã¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Îº®Íð¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ª¤è¤ÓÇ®´ÉÍý¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343637/images/bodyimage1¡Û
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-82509
¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²ÈÅÅ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢ÄÌ¿®¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·ò¹¯´ÉÍý¡¢À¯ÉÜ¤È¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥²ー¥àµ¡¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ¡´ï¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÈÎÇäÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÅÅ¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë42%¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¾¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª½èÍý¡¢¼«Æ°³ÈÄ¥µ¡Ç½¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢ÀÜÂ³ºÇÅ¬²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤ÊÌ±À¸ÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½¤ÈÃÏ°Ì¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢½èÍýµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
