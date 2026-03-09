¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»ÒÂ¬Äêµ¡´ï»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Î120.3²¯¥É¥ë¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤Ï167.2²¯¥É¥ë¤Ø³ÈÂç
È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Î³ÈÂç¡¢ÀºÌ©¿ÇÃÇ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¿®¤ª¤è¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëµÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿ÊÊâ¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹âÅÙ¤Ê»î¸³¤ª¤è¤ÓÂ¬Äêµ»½Ñ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÂ®¤ÇÆ°ºî¤·¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï¹âÅÙ¤ÊÅÅÎÏÅÅ»Òµ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¸½Âå¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÏÀºÌ©¤Ê¿®¹æÀÇ½¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê»î¸³¤È¹»Àµ¤Ï¤â¤Ï¤äÇ¤°Õ¤Îºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅ»ÒÂ¬Äêµ¡´ï¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¿®ÍêÀ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢µ»½Ñ´ð½à¤Ø¤ÎÅ¬¹ç¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢±¿ÍÑ¤Î°ÂÁ´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶È³¦¤¬¼«Æ°²½¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢ÀÜÂ³·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Â¬Äêµ»½Ñ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¤ä¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤ò»Ù¤¨¤ëÊý¸þ¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖÉÕ¤±
ÅÅ»ÒÂ¬Äêµ¡´ï»Ô¾ì¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë170²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹µÁ¤ÎÅÅµ¤¤ª¤è¤Ó¿®¹æ»î¸³µ¡´ïÊ¬Ìî¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ²ÁÃÍ¤ÎÌó18.7¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ»Ò»î¸³¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÀìÌçÅª¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤È¥·¥¹¥Æ¥àÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°¼ÖÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÀèÃ¼¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀºÌ©»î¸³¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»º¶ÈÍ×°ø
ÅÅ»ÒÂ¬Äêµ¡´ï»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»º¶È¤ÇÀºÌ©¤Ê»î¸³¤ª¤è¤Ó´Æ»ëµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö³«È¯¤Î³ÈÂç¤Ç¤¹¡£Â¬Äêµ¡´ï¤Ï¡¢Àß·×¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅÎÏÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¥âー¥¿ー¸úÎ¨¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ï¥¹¥Þー¥È¥°¥ê¥Ã¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶áÂå²½¤Ç¤¹¡£ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ï¡¢È¯ÅÅ¡¢Á÷ÅÅ¡¢¾ÃÈñ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤·¡¢°ÂÄêÀ¤È¸úÎ¨¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹âÅÙ¤ÊÂ¬Äêµ¡´ï¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤â»Ô¾ì¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÀºÅÙ¤ÎÂ¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÅÅ°µ¡¢ÅÅÎ®¡¢ÅÅÎÏ½ÐÎÏ¤ò´Æ»ë¤·¡¢ÀÇ½°Ý»ý¤äÍ½ÃÎÊÝÁ´¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Â¬Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸
ÅÅ»ÒÂ¬Äêµ¡´ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢ÀºÅÙ¡¢¼«Æ°²½¡¢Ê¬ÀÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤µ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤¬¥Ê¥Î¥Ý¥¢¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¹âÀºÅÙ¤ÊÎ³»ÒÊ¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸¦µæ¸þ¤±¤Ë¡¢30¥Ê¥Î¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤ÎÎ³»Ò¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¹âÅÙ¤ÊÎ³»ÒÂ¬ÄêÁõÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤ò·Áºî¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Îµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ê¥Î¥¹¥±ー¥ëÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤ÊÎ³»ÒÂ¬Äêµ»½Ñ
¡ü ¼«Æ°¼ÖÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È»î¸³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç
¡ü »º¶ÈÍÑÂ¬Äêµ¡´ï¤ÎÂÑµ×À¸þ¾å
¡ü ²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÑ¾×·â·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥áー¥¿¤Î³«È¯
¤³¤ì¤é¤Î³×¿·¤Ë¤è¤êÂ¬Äê¤Î¿®ÍêÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤ÊÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»î¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ÅÅ»ÒÂ¬Äêµ¡´ï»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê»î¸³¡¦Â¬Äêµ¡´ï¥áー¥«ー¤ÈÀºÌ©Â¬ÄêÁõÃÖ¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ÏÀºÌ©Â¬Äê¡¢»î¸³¼«Æ°²½¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥ー¥µ¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤¬À¤³¦Çä¾å¤ÎÌó3¡ó¤òÀê¤á¡¢ºÇÂç¤Î´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¥ª¥·¥í¥¹¥³ー¥×¡¢¿®¹æÈ¯À¸´ï¡¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¢¼«Æ°»î¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À½ÉÊ·²¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¿®¡¢È¾Æ³ÂÎ»î¸³¡¢»º¶È¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
