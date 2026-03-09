¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒÄ´ºº¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³¡§¸ÜµÒÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
ÂÎ·ÏÅª¤Ê¸ÜµÒÄ´ºº¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤òÍý²ò¤·¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¤òÀöÎý¤µ¤»¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÆ»¶Ú¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÄ´ºº¤ÎÌò³ä¤ÎÍý²ò
º£Æü¤ÎÊÑ²½¤ÎÂ®¤¤¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤¹¤ë»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÃæ¿´ÅªÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ê¸ÜµÒÄ´ºº¤ËÅê»ñ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¡¢°Õ»×·èÄê¤Î·¹¸þ¡¢¤½¤·¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ëー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÆ¶»¡¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ¶»¡¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ°¸þ¤òÆÃÄê¤·¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë´üÂÔ¤òÍý²ò¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒÄ´ºº¤¬´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂÐ¾Ý¸ÜµÒ¤ÎÆÃÄê¤ÈÍý²ò¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤«
¸ÜµÒÄ´ºº¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ÜµÒÁØ¤ÎÆÃÄê¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤¬¹ØÇã°Õ»×·èÄê¤òÆ°µ¡¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¸ýÅý·×ÅªÆÃÀ¤ä¹ÔÆ°ÆÃÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Î¶èÊ¬²½¤È¸ÜµÒÁü¤ÎÀßÄê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÏÎà»÷¤·¤¿ÆÃÀ¡¢ÓÏ¹¥¡¢¹ØÇã¹ÔÆ°¤ò»ý¤Ä¸ÜµÒ¥°¥ëー¥×¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÆÃÄê¤Î¸ÜµÒÁØ¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤Î¿Í¸ýÅý·×¾ðÊó¡¢¹ØÇã¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢À¸³èÍÍ¼°¤ÎÓÏ¹¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¤äÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇØ·Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬ÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒÁØ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡ÆâÍÆ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¶¯¤¤´ØÍ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¸ÜµÒ°Ý»ý¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·ÏÅª¤ÊÄ´ºº¼êË¡¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÃµµá
¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê´Ñ»¡¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÂÎ·ÏÅª¤ÊÄ´ºº¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÆ°µ¡¡¢´üÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¿¼¤¤Æ¶»¡¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÅª¼êË¡¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼ÆÃÄê¤Î¹ØÇãÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤Ê¤É¤ÎÎÌÅª¼êË¡¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô½¸ÃÄ¤Ë¤ª¤±¤ë·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¼êÃÊ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ¶»¡¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤òÍÑ¤¤¤¿Ä´ºº¡¢ÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¸ÜµÒ¤Î´üÂÔ¤äÓÏ¹¥¤ò¤è¤êÊñ³çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¶»¡¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤¬¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Î¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤È»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤ÎÍý²ò
¸ÜµÒÄ´ºº¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀøºßÅª¤Ê¸ÜµÒ¤Î¸¦µæ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¸ýÅý·×ÅªÆÃÀ¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Îµ¡²ñ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¤É¤Î¸ÜµÒÁØ¤¬¼«¼Ò¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤«¤éºÇ¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç´ë¶È¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ¶»¡¤Ï¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÀÜ¿¨ÀïÎ¬¡¢Åª³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¾Íè¤Î¼ûÍ×¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÈÎÇäÀïÎ¬¤ä±Ä¶È³èÆ°¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³Åª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È´ØÍ¿¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒ´Ø·¸¤Î¶¯²½
¸ÜµÒÄ´ºº¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ûÂ¸¸ÜµÒ¤È¤Î¶¯¤¤´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´ØÍ¿¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼ý½¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¸ÜµÒ¤Î´üÂÔ¤ò¤É¤ÎÄøÅÙËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº¤Ï¸ÜµÒÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤¬²þÁ±¤¹¤Ù¤Ê¬Ìî¤òÆÃÄê¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ¤Î°Õ¸«¤ä´¶¾ð¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎµÄÏÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·üÇ°¤òÆÃÄê¤·¡¢ÊÑ²½¤¹¤ëÓÏ¹¥¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼ý½¸¤·Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÀïÎ¬¤òÄ´À°¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒÄ´ºº¤¬»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«
¸ÜµÒÄ´ºº¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒÆ¶»¡¤òÀïÎ¬·×²è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à´ë¶È¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤ä¿Ê²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒÄ´ºº¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü À½ÉÊ³«È¯¤Î²þÁ±¡§¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »Ô¾ì¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¶¯²½¡§¸ÜµÒ¤¬²ÁÃÍ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¸ÜµÒ°Ý»ý¤Î¸þ¾å¡§·ÑÂ³Åª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¡§º¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯Æ¶»¡¤ÏÀïÎ¬·×²è¤ò»Ù¤¨¡¢¶¥Áè»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤äÓÏ¹¥¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÃéÀ¿¿´¤È»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò°é¤àÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¸ÜµÒ¤òÆÃÄê¤·Å¬ÀÚ¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
http://www.thebusinessresearchcompany.com/customized-research/find-customers
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§The Business research company
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø