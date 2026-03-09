¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡Û¡Ö¥³¥À¥Ã¥¯¤¸¤ç¤¦¤íÉ÷¤¤å¤¦¤¹¡×¡¢¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¤è¤êºÆÈÎ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥À¥Ã¥¯¤¸¤ç¤¦¤íÉ÷¤¤å¤¦¤¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯6·î¤ËºÆÈÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥Ñー¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥³¥À¥Ã¥¯¤¸¤ç¤¦¤í¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿µÞ¿Ü¤¬¡¢ºÆÅÐ¾ì¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢ËÜ³Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥³¥À¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¢£¥³¥À¥Ã¥¯¤¸¤ç¤¦¤íÉ÷¤¤å¤¦¤¹
´õË¾¾®Çä²Á³Ê13,200±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡§12,000±ß¡Ë
2026Ç¯6·îÈ¯ÇäÍ½Äê
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH150¡ßW110¡ßD180mm
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º¡§ÌóH187¡ßW165¡ßD113mm
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñÀ½
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
È¯Çä¾ðÊó
¡ÚÈ¯Çä¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤
https://www.ensky.co.jp
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´á¶ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¸¥°¥½ー¥Ñ¥º¥ë¡¦¥²ー¥à¡¦¥¥Ã¥º¥È¥¤¡¦¥Û¥Óー¡õ¥Õ¥¡¥ó¥·ー»¨²ß¡¦µ¨Àá¾¦ÉÊ¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÀè¡Û¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢»¨²ßÅ¹¤Ê¤É
https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=195
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï³«È¯¡¦´Æ½¤Ãæ¤Î¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆü¡¦»ÅÍÍÅù¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£