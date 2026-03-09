¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖºÜLED¡¦¥Þ¥¤¥¯¥íLED¡¦UV-LED¼ûÍ×¤¬¸£°ú¨¡¨¡2032Ç¯2.3²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ëLEDÍÑMOCVD»Ô¾ì
LEDÍÑMOCVD¤È¤Ï¡¢LEDÀ½Â¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢GaN·Ï¡¢GaAs·Ï¡¢InP·Ï¤Ê¤É¤Î²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎÁØ¤òÂÏÀÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥³¥¢¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢ÁÈÀ®¡¢¥Éー¥Ô¥ó¥°¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¹â¤¤È¯¸÷¸úÎ¨¡¢ÇÈÄ¹¶Ñ°ìÀ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÊâÎ±¤Þ¤ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢LED¸þ¤±MOCVD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊLEDÀ½Â¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡¢°ÂÄê¤«¤ÄºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¡¢¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¡¢Äã¤¤Áí½êÍ¥³¥¹¥È¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LEDÍÑMOCVD»Ô¾ì¤Ï¡¢²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢LED±þÍÑÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¡¢¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¯ºö¤ÎÉáµÚ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¼çÍ×Ä¬Î®¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÖºÜLED¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢UV-LED¤Ê¤É¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍÑÅÓ¤ÎÁý²Ã¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Îµ»½Ñ¹¹¿·¥Ëー¥º¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÈÌÀ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬°ÂÄê¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Î¹âÀºÅÙ²½¡¦Âç¸ý·Â²½¤ÎÎ®¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢8¥¤¥ó¥ÁÂÐ±þµ¡¼ï¤äÂ¿¥¦¥§ー¥ÏÆ±»þ½èÍýµ»½Ñ¤Î³«È¯¤¬²ÃÂ®¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¤ä±ó³Ö´Æ»ëµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤êÀ¸»º¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥¶ーÂ¦¤Î¡Ö¹âÉÊ¼Á²½¡×¡ÖÄã¥³¥¹¥È²½¡×¡ÖÂ¿ÍÑÅÓÂÐ±þ¡×¤Î»°½ÅÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢MOCVDÁõÃÖ¤Î¹âµ¡Ç½²½¡¢Âçµ¬ÌÏ²½¡¢¥¹¥Þー¥È²½¤¬»Ô¾ì¿Ê²½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡§CAGR5.2%¡¢2032Ç¯¤Ë2.3²¯¥É¥ë¤ØÀ®Ä¹
LP Information¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦LEDÍÑMOCVD»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/684324/mocvd-for-led¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢LEDÍÑMOCVD¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ï2026～2032Ç¯¤ËCAGR5.2%¤Ç²óÉüÅª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï2.3²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¾¦ÍÑ²½¡¢¼ÖºÜLED»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¡¢UV-LED¤Ë¤è¤ë¿å½èÍý¡¦½ü¶ÝÍÑÅÓ¤ÎÉáµÚ¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëLEDÀ½Â¤´ðÈ×¤Î³È½¼¡¢²¤½£¤Ç¤Î¥°¥êー¥ó¾ÈÌÀÀ¯ºö¤Î¶¯²½¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Åê»ñ¤ÎÁý²Ã¤¬À®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´À°´ü¤ò·Ð¤¿¸å¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍÑÅÓ¤Î¶îÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Þ. LEDÍÑMOCVDÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343592/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343592/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎLEDÍÑMOCVD»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¶¥Áè´Ä¶¡§¥°¥íー¥Ð¥ëÂç¼ê¤Ïµ»½ÑÍ¥°Ì¤Ç²ÉÀê¡¢ÃÏ°èÀª¤Ï¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Çº¹ÊÌ²½¶¥Áè
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ÏAIXTRON Technologies¡¢Advanced Micro-Fabrication Equipment¡¢Taiyo Nippon Sanso¡¢Veeco Instruments¡¢NuFlare Technology¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤ÎÌó85.0%¤òÀê¤á¡¢»Ô¾ì¤Î²ÉÀêÅª¶¥Áè¹½Â¤¤¬Èó¾ï¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥íー¥Ð¥ëÂç¼ê´ë¶È¤ÏÄ¹Ç¯¤Îµ»½ÑÃßÀÑ¡¢Â¿¥¦¥§ー¥Ï½èÍýµ»½Ñ¤ÎÍ¥°ÌÀ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÁõÃÖ¶¡µë¤È¥×¥í¥»¥¹³«È¯»Ù±ç¤Ç¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÃÏ°èÀª¤ÏÆÃÄêÍÑÅÓ¸þ¤±ÁõÃÖ¤Î³«È¯¤ä²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ³«È¯Ç½ÎÏ¡¢¥×¥í¥»¥¹°ÂÄêÀ¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬´ë¶È´Ö¤Îº¹ÊÌ²½¶¥Áè¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸Ë¾¡§¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍÑÅÓ¤Èµ»½Ñ³×¿·¤¬À®Ä¹¤Î¸£°úÌò
º£¸å¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍLEDÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Î¿¼²½¤¬¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¥íLED¡¢¼ÖºÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢UV-LED¤Ê¤É¿·µ¬ÍÑÅÓ¤Î¾¦ÍÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¹âÀºÌ©À©¸æ¡¢Âç¸ý·Â¥¦¥§ー¥ÏÂÐ±þ¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎMOCVDÁõÃÖ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Î¥¹¥Þー¥È²½Ä¬Î®¤ËÄÉ¿ï¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢±ó³ÖÊÝ¼éµ¡Ç½¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢ÁõÃÖ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬¿Ê¤à¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎLEDÀ½Â¤¶È¤Î½¸ÀÑ¡¢²¤½£¤Î¥°¥êー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅê»ñ¡¢ËÌÊÆ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¡¢LEDÍÑMOCVD¤Ï¹âÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁõÃÖ»Ô¾ì¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¶¥Áè´Ä¶¡§¥°¥íー¥Ð¥ëÂç¼ê¤Ïµ»½ÑÍ¥°Ì¤Ç²ÉÀê¡¢ÃÏ°èÀª¤Ï¥Ë¥Ã¥Á»Ô¾ì¤Çº¹ÊÌ²½¶¥Áè
