3,000Ëü²ó¤Î´¶¼Õ¤¬¿¦¾ì¤òÊÑ¤¨¤¿RECOG¡¢¡í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÆü¡í¤Ë¥ì¥¿ーÎß·×3,000ËüÄÌÆÍÇË¤òÈ¯É½
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343629/images/bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥¯¥¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·»ÒÌÀ´õ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖRECOG¡Ê¥ì¥³¥°¡Ë¡×¤Ï¥ì¥¿ーµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°¿È¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Û¥á¥í¥°¤È¤ÎÎß·×¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤Ë3,000ËüÄÌ¤Î¥ì¥¿ー¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÆÏ¤±¹ç¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿RECOG¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢3·î9Æü¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÆü¡Ê¥µ¥ó¡¦¥¥åー¤ÎÆü¡Ë¡×¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÆü¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¿¦¾ì¤Ç3,000Ëü²ó¤Î´¶¼Õ¤È¾Î»¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÀáÌÜ¤ò¤´Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£3,000ËüÄÌ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸½¾ì
RECOG¤Î¡Ö¥ì¥¿ー¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿´¶¼Õ¤ä¾Î»¿¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢Æ±Î½¤ä¾å»Ê¡¢Éô²¼¤Ø¼ê·Ú¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3,000ËüÄÌ¤Î¥ì¥¿ー¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ü¥¹¥È¥ó¡¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ðー¥É¥°¥ëー¥×¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡¿51～100Ì¾¡Ë
ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢Á°¿È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Û¥á¥í¥°¡×¤Î»þÂå¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³ÍøÍÑ¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤¬½Ä³ä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¥ì¥¿ー¤Î"¿ô"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¼Á"¤ò½Å»ë¤¹¤ë±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ç¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Ê¸²½¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼Ò°÷»²²Ã¤Î¡ÖÅê¹Æ¥ê¥ìー¡×´ë²è¤Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹Î¨¤Ï98%¤ËÃ£¤·¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥ì¥¿ー¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö´¶¼Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ò¤´²ÈÂ²¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒBOD¡ÊBPO¡¿301～1,000Ì¾¡Ë
ÃÓÂÞ¤ÎËÜ¼Ò¤ÈÁ´¹ñ4µòÅÀ¤ÎBPO¥»¥ó¥¿ー¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢µòÅÀ´Ö¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¼Õ¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¡×¤ÇËä¤â¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ÝÂê¤Ë¡¢2025Ç¯1·î¤ËRECOG¤òÆ³Æþ¡£Í»Ö¤Ë¤è¤ë"RECOG°Ñ°÷²ñ"¤¬¸½¾ì¼çÆ³¤Ç±¿ÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥í¥°¥¤¥óÎ¨¤Ï¤Û¤Ü100%¤òÃ£À®¤·¡¢Ëè·î¿ôÉ´ÄÌ¤Î¥ì¥¿ー¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¿¦¾ì¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâÊó¤ÇRECOG¤ÎÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¼ÒÆâ¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3,000ËüÄÌÊ¬¤Î´¶¼Õ¤¬ÆüËÜÃæ¤Î¿¦¾ì¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¾Î»¿¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Û¥á¥í¥°¡×¤«¤é¡ÖRECOG¡×¤Ø¤Î·ÏÉè
Åö¼Ò¤Ï2014Ç¯¤Ë¼ÒÆâ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óSNS¡Ö¥Û¥á¥í¥°¡×¤ò³«È¯¤·¡¢½¾¶È°÷Æ±»Î¤¬Ë«¤á¹ç¤¦Ê¸²½¤ò»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥á¥í¥°¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ä¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤òÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤È»ÅÁÈ¤ß¤ò²Ã¤¨¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬RECOG¤Ç¤¹¡£
Á°¿È¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¤ÎÎß·×ÍøÍÑ¼Ò¿ô¤Ï1,600¼Ò°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¶È¼ï¡¦¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤´ë¶È¤Ë¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£RECOG¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦
¡Ö»Å»ö¡×¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ïー¥É¤¬ÊÂ¤Ö»þÂå¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÎÂç¤¤Ê¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£RECOG¤Ï¡¢¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¡Ö¾Î»¿¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤¿´¶¼Õ¡¦¾Î»¿¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£RECOG¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤äÎ¥¿¦Î¨¤ÎÄã¸º¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
