¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§ÁÇºàÊÌ¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ¡¢¥é¥±¥Ã¥È½ÅÎÌÊÌ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥µ¥¤¥ºÊÌ¡¢Ç¯ÎðÁØÊÌ¡¢ÀÊÌÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ－2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ16.83%À®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¸½Âå¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥Ñ¥É¥ë»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡¢¸½ºß¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¡¢À½Â¤Æ°¸þ¡¢¾®Çä¤ÎÊÑ²½¤òÊñ³çÅª¤ËÂª¤¨¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁÇºà³×¿·¡¢À½Â¤¤Î½ÓÉÒÀ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¾¦¶È²½¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¶¦Æ±¤ÇºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë17²¯2,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Î19²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï151²¯2,000ËüÊÆ¥É¥ëÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1925363-pickleball-paddle-market-by-material-price-range.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÆ¶»¡¤È¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»ëÅÀ
¡¦¾ÃÈñ¼ÔÂÎ¸³¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
¡¦µ¡²ñ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊ¬ÀÏ
¡¦²Á³ÊÆ°¸þÊ¬ÀÏ
¡¦µ¬À©¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÈÉ¸½à¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡¦ESG¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬ÀÏ
¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª
¡¦ROI¤ÈCBA
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á, 2025
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á, 2025
Âè8¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§ÁÇºàÊÌ
Âè9¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§²Á³ÊÂÓÊÌ
Âè10¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¥Ñ¥É¥ë¤Î½ÅÎÌÊÌ
Âè11¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¥°¥ê¥Ã¥×¥µ¥¤¥ºÊÌ
Âè12¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§Ç¯ÎðÁØÊÌ
Âè13¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§ÀÊÌ
Âè14¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè15¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
Âè16¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè17¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè18¾Ï ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè19¾Ï ÊÆ¹ñ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì
Âè20¾Ï Ãæ¹ñ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ëÍÑ¥é¥±¥Ã¥È»Ô¾ì
Âè21¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¥Ñ¥É¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾ÃÈñ¼Ô¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¡¢¥×¥ì¥¤ÉÑÅÙ¡¢´¶¿¨¡¦½ÅÎÌ¡¦É½ÌÌ¼Á´¶¤Ø¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙÊ¬²½¤µ¤ì¡¢¥áー¥«ー¤ÏÀÇ½ÆÃÀ¤ÈÀ¸»º¥³¥¹¥È¡¦Î®ÄÌ¸½¼Â¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¿Þ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥Ñ¥É¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇºà³×¿·¤Î±Æ¶Á¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ºàÎÁ³×¿·¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ê£¹çºà¤ä¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÇÛ¹çµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥áー¥«ー¤¬¥Ñ¥ïー¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦¿¶Æ°µÛ¼ýÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇ½ÆÃÀ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2025Ç¯¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï¥Ñ¥É¥ë¶È³¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬ÅªºÆÊÔ¤Î¿¨ÇÞ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø