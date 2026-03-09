¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§ºàÎÁ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ - 2026Ç¯～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ8.50%À®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤ÏºàÎÁ³×¿·¡¢µ¬À©´ÆÆÄ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÍ×µá¤¬¡¢ÊÝ¸îÍÑ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ½ÉÊÍ×·ï¤ÈÄ´Ã£Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸¢°Ò¤¢¤ë¸«²ò¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¶á¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´Ã£ÊýË¡¡¢Ä´Ã£µ¬Î§¡¢ÃÏ°èÊÌÀ¸»ºÈ½ÃÇ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ÅÅÀÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë5²¯7,388ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Î6²¯2,137ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï10²¯1,636ËüÊÆ¥É¥ëÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1925347-finger-coats-market-by-material-type-product-type.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÆ¶»¡¤È¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»ëÅÀ
¡¦¾ÃÈñ¼ÔÂÎ¸³¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯
¡¦µ¡²ñ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡¦Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊ¬ÀÏ
¡¦²Á³ÊÆ°¸þÊ¬ÀÏ
¡¦µ¬À©¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÈÉ¸½à¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯
¡¦ESG¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬ÀÏ
¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª
¡¦ROI¤ÈCBA
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á, 2025
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á, 2025
Âè8¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§ºàÎÁ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè9¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè10¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ
Âè11¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
Âè12¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè13¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè14¾Ï ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè15¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì
Âè16¾Ï Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì
Âè17¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëºàÎÁ³×¿·¤äµ¬À©´Æ»ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºàÎÁ²Ê³Ø¡¢µ¬À©´Æ»ë¡¢¿Ê²½¤¹¤ë»º¶È´·¹Ô¤¬ÊÝ¸îÀºÅÙ¤È±øÀ÷´ÉÍý¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê½ÅÅÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥¹ç¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤È»ö¶È·ÑÂ³À¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥³ー¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤êÄ´Ã£ÀïÎ¬¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äーÁªÄê¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
