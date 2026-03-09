¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬Åª»Ô¾ì³ÈÂç¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë¿·»Ô¾ì¤Ø¤Î¼«¿®¤¢¤ë»²Æþ¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢Î®ÄÌ¹½Â¤¤ò¿µ½Å¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÄã¸º¤·¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ°è»Ô¾ì¤ä¶È³¦»Ô¾ì¤Ø³ÈÂç¤¹¤ëºÝ¤Ë¤è¤êÅª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì»²ÆþÄ´ºº¤Î½ÅÍ×À¤ÎÍý²ò
¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ø¤Î³ÈÂç¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï³ÈÂç¤Ë»ñ¸»¤òÅêÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¶¥Áè´Ä¶¡¢µ¬À©¾ò·ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¡¢¤½¤·¤ÆÎ®ÄÌ¹½Â¤¤ò¿µ½Å¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì»²ÆþÄ´ºº¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÊ£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤òÍý²ò¤·ÂÐ½è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤ÎÆÃÀ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï³ÈÂç¤¬¼«¼Ò¤ÎÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤¹¤ëºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ÎÍý²ò
¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤ÎºÇ½é¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤Îµ¡²ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¶È³¦¥Çー¥¿¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¡¢¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤ÎÆ°¸þ¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ÎÊý¸þÀ¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½ÑÆ³Æþ¤Î¿ÊÅ¸¡¢µ¬À©¤ÎÊÑ²½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ô¾ì¤¬¾Íè¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÈÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¤½¤Î»Ô¾ì¤¬Åê»ñ¤ä³ÈÂç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤À¤±¤Î½½Ê¬¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤òÆ°¤«¤¹Í×°ø¤È¿·¤¿¤Ê¶È³¦Æ°¸þ¤ÎÆÃÄê
¡ü µ»½Ñ³×¿·¡¢µ¬À©¤ÎÊÑ²½¡¢¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤Î¿Ê²½¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÍ×°ø¤Ê¤É¤Î»Ô¾ìÍ×°ø¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤Þ¤¿¤Ï¸º¾¯¤¹¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿·¤¿¤Ê¶È³¦Æ°¸þ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¼ûÍ×¡¢²Á³Ê¹½Â¤¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾Íè¤ÎÊÑ²½¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¸½ºß¤Î»Ô¾ìÍ×°ø¤È¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤ÎÎ¾Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀïÎ¬¤òÄ´À°¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè´Ä¶¤ÎÉ¾²Á
¡ü ¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ü ¸¦µæ¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×¶¥¹ç´ë¶È¤òÄ´ºº¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢À½ÉÊÀïÎ¬¡¢²Á³ÊÀßÄê¼êË¡¡¢¸ÜµÒ¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°ÊýË¡¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¶¥¹çÀïÎ¬¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤Î¶õÇò¡¢º¹ÊÌ²½¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÍ×°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÌ¤ÃÎ¤Î»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¶¥Áè¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤È»Ô¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍý²ò
¸ú²ÌÅª¤ÊÎ®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢»Ô¾ì»²Æþ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ç½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î®ÄÌÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤¬À½Â¤´ë¶È¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤«¤éºÇ½ª¸ÜµÒ¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¡¢²·Çä¶È¼Ô¡¢¾®Çä¶È¼Ô¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃç²ð¼Ô¤ÎÌò³ä¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î®ÄÌ¹½Â¤¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê»Ô¾ìÅþÃ£·ÐÏ©¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂÐ¾Ý»Ô¾ì¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»Ô¾ìÆ¶»¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¼êË¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
Êñ³çÅª¤Ê»Ô¾ì»²ÆþÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊ£¿ô¤ÎÄ´ºº¼êË¡¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦Êó¹ð½ñ¡¢µ¬À©¾ðÊó¡¢»Ô¾ìÅý·×¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ¶»¡¤òÊä´°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ï¶¥¹ç´ë¶È¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¡¢»Ô¾ìÀìÌç²È¤Ê¤É¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢Æó¼¡¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¾õ¶·¡¢¶¥ÁèÆ°¸þ¡¢±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï±£¤ì¤¿µ¡²ñ¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤·¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ø¤Î»²ÆþÀïÎ¬¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÀ®¸ù»Ù±ç
Å°Äì¤·¤¿»Ô¾ì»²ÆþÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÀïÎ¬Åª°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤¦¤¨¤Ç¤è¤êÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¶È³¦Í×°ø¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢Î®ÄÌ¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¤è¤êÌÀ³Î¤Ê»ëÅÀ¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ç³ÈÂç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¹â¤¤À®Ä¹²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä»Ô¾ì¤ÎÆÃÄê
¡ü ¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ÈÀøºßÅª¤Ê»²Æþ¾ãÊÉ¤ÎÇÄ°®
¡ü ¸ú²ÌÅª¤ÊÎ®ÄÌ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥ÊーÀïÎ¬¤ÎÌÀ³Î²½
¡ü ÀïÎ¬ÅªÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÄã¸º
¡ü ¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î»Ù±ç
ÂÎ·ÏÅª¤ÊÄ´ºº¤È¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤ÈÁÈ¿¥ÌÜÉ¸¤ÎÁÐÊý¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿»²ÆþÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅªÀ®¸ù¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
