¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë18.9%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë856²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë
Survey Reports LLC¤Ï2026Ç¯03·î¤Ë¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡¢Æ³Æþ·ÁÂÖÊÌ¡Ê¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹Å¸³«¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹Å¸³«¡Ë¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡ÊÉÂ±¡¡¦°åÎÅ»ÜÀß¡¢À½Ìô´ë¶È¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±Äó¶¡¼Ô¡¦»ÙÊ§¼Ô¡¢À¯ÉÜ·Ï°åÎÅµ¡´Ø¡¢±ó³Ö°åÎÅ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹Äó¶¡¼Ô¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢Æ°¸þ¡¢µ¡²ñ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¶¼°Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì³µÍ×
°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥Çー¥¿¿¯³²¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤«¤é¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢´µ¼Ô¥Çー¥¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò·ò¹¯µÏ¿¡ÊEHR¡Ë¡¢±ó³Ö°åÎÅ¡¢IoT°åÎÅµ¡´ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤´µ¼Ô¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ»ß¤·¥Çー¥¿¤Î´°Á´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Å¹æ²½¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Æ»ë¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ·×²è¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢HIPAA¤äGDPR¤Ê¤É¤Îµ¬À©¤Ø¤Î½àµò¤âÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¡¢ºâÌ³ÅªÂ»¼º¤ò·Ú¸º¤·¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæÃÇ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤¬°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÄ´ºº¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï226²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë856²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó18.9¡ó¤ÎCAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038142
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343638/images/bodyimage1¡Û
Åö¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤ÎÁý²Ã¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©½ç¼é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¶¼°Ò¤ÎµÞÁý¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸·³Ê¤Êµ¬À©½ç¼éÍ×·ï¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¼Ò¡¢¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¼Ò¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¡¢IBM¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¼Ò¡¢¥¤¥ó¥Ñー¥Ð¼Ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼Ò¡¢¥í¥°¥ê¥º¥à¼Ò¡¢¥½¥Õ¥©¥¹¼Ò¡¢¥Þ¥«¥Õ¥£ー¼Ò¡¢¥é¥É¥¦¥§¥¢¼Ò¡¢F5¼Ò¡¢¥¯¥é¥í¥Æ¥£¼Ò¡¢¥×¥ëー¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¼Ò¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î5ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¹½À®¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤âËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì³µÍ×
°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥Çー¥¿¿¯³²¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤«¤é¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢´µ¼Ô¥Çー¥¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò·ò¹¯µÏ¿¡ÊEHR¡Ë¡¢±ó³Ö°åÎÅ¡¢IoT°åÎÅµ¡´ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤´µ¼Ô¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ»ß¤·¥Çー¥¿¤Î´°Á´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Å¹æ²½¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Æ»ë¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ·×²è¤Ê¤É¤ÎÀïÎ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢HIPAA¤äGDPR¤Ê¤É¤Îµ¬À©¤Ø¤Î½àµò¤âÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¡¢ºâÌ³ÅªÂ»¼º¤ò·Ú¸º¤·¡¢°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæÃÇ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤¬°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÄ´ºº¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï226²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë856²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó18.9¡ó¤ÎCAGR¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038142
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/343638/images/bodyimage1¡Û
Åö¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶¼°Ò¤ÎÁý²Ã¡¢¸·³Ê¤Êµ¬À©½ç¼é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ª¤è¤Ó¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¶¼°Ò¤ÎµÞÁý¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸·³Ê¤Êµ¬À©½ç¼éÍ×·ï¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¼Ò¡¢¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¼Ò¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¼Ò¡¢IBM¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¼Ò¡¢¥¤¥ó¥Ñー¥Ð¼Ò¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼Ò¡¢¥í¥°¥ê¥º¥à¼Ò¡¢¥½¥Õ¥©¥¹¼Ò¡¢¥Þ¥«¥Õ¥£ー¼Ò¡¢¥é¥É¥¦¥§¥¢¼Ò¡¢F5¼Ò¡¢¥¯¥é¥í¥Æ¥£¼Ò¡¢¥×¥ëー¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¼Ò¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î°åÎÅ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î5ÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¹½À®¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤âËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£