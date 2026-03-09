ÎÉ¤¤ºß¸Ë¡¦°¤¤ºß¸Ë¡£Íø±×¤òÀ¸¤àºß¸Ë¤È¤Ï⁉¡ÖÂ°¿ÍÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È·Ð¸³¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢DX¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Êºß¸Ë´ÉÍý¤Ø¤ÎÄ©Àï
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤¤―¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤
ÉÊÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©µÕ¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¶ù¤Ã¤³¤Ç¥Û¥³¥ê¤ò¤«¤Ö¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤Î¡ÖÉÊÀÚ¤ì¡×¤È¡ÖÇä¤ì»Ä¤ê¡×¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Öºß¸Ë¡×¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Çº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡Öºß¸Ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È°¤¤¥¤¥áー¥¸¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ºß¸Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¤¤ºß¸Ë¤Ï¼ûÍ×¤ÈÐªÎ¥¤·¡¢Ä¹¤¤´ÖÅ¹ÊÞ¤ÎÃª¤äÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤ºß¸Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬¤òÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Á¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍø±×¤òÀ¸¤à¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¼ê¤ËÆþ¤ëÌõ― ¡£¡×
º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö°¤¤ºß¸Ë¡×¤ò¸º¤é¤·¡ÖÎÉ¤¤ºß¸Ë¡×¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Êºß¸Ë´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿SCMÀïÎ¬Éô¤Î£²¿Í¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨²½¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤È¤Ï¸¶ºàÎÁ¤¬Ä´Ã£¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¾¦ÉÊ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢Á´ÂÎºÇÅ¬¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢SCM¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À¸³è¼Ô¥Ëー¥º¤ÎºÙÊ¬²½¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÀÆðºÞ¤Î¹á¤ê¤ä¡¢ÍÆÎÌ°ã¤¤¤Ê¤É¥áー¥«ー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢ÊªÎ®Èñ¤Î¾å¾º¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤µ¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÂ°¿ÍÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È·Ð¸³¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç2024Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎSCM¹âÅÙ²½ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¼Ò¤¬SCM¤Î¸¦µæ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤´¤í¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆSCM¤ÎÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤ÉÀìÌç¿Íºà¤â¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆSCMÀïÎ¬¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢2024Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê²þ³×¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê±þ¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¡ØÉÊÀÚ¤ì¡Ù¤È¡Ø²á¾êºß¸Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤ËÄ¹Ç¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¸¶¤µ¤ó¡Ë
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Á´¼ÒºÇÅ¬²½¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê
2020Ç¯¤Ë¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç·Ð±Ä¹©³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¼êË¡¤Èºß¸Ë´ÉÍý¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ËÆþ¼Ò¸å¤Ï¸¶¤µ¤ó¤È¶¦¤ËSCM¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èà½÷¤¬Ãå¼ê¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÉôÌçºÇÅ¬¡×¤ÎÊÉ¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö³ÆÉôÌç¤¬¼«ÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÈÎÇä¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤È¥º¥ì¤¬À¸¤¸¡¢¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÏÉÊÀÚ¤ì¡¢ÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï²á¾êºß¸Ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¡Öºß¸Ë¤Î¼ïÎà¤ÎÊ¬²ò¡×¤Ç¤¹¡£Çä¤ì»Ä¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍÑ¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±¤Ê¤É¡¢°ì¸ý¤Ëºß¸Ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÈ¯À¸ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤ò¤â¤Ä´ð½à¤¬Ã´Åö¼Ô¤´¤È¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î800¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¤òÌÜÅªÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É¬Í×¤Êºß¸ËÎÌ¤¬¸«¤¨¤ë²½¤µ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Êºß¸Ë¿å½à¤ä»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëºß¸Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
ÂèÆó¤Ë¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×Í½Â¬¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Î·Ð¸³Â§¤ËÍê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¥Ëー¥º¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£AI¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×Í½Â¬¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈÎÇä¸«ÄÌ¤·¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¿ô»ú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ø¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±ºî¤ë¤«¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
ÉôÌçºÇÅ¬¤«¤éÁ´¼ÒºÇÅ¬¤Ø¡£¤³¤ÎÃÏÆ»¤Ê²þ³×¤¬¡¢¸å¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºß¸Ë11%ºï¸º¡×¤È¡ÖÉÊÀÚ¤ì50%ºï¸º¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì·½â¤Ø¤ÎÄ©Àï
SCM¤ÎÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢¶ÈÌ³¤ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ìó5Ç¯¤â¤Î·îÆü¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ºß¸Ë¤ò11¡óºï¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÉÊÀÚ¤ì¤ò50¡ó¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Öºß¸Ë¤ò¸º¤é¤»¤ÐÉÊÀÚ¤ì¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤»¤¿ÇØ·Ê¤ò¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Àºß¸Ë¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²þ³×¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢ºß¸Ë¤Î¡Ø¼Á¡Ù¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤·ÈÎÇä¸«ÄÌ¤·¤¬³°¤ì¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂ¿¤á¤Ëºß¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ø°Â¿´ºàÎÁ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ºß¸Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿ºß¸Ë¤Î¼ïÎà¤ÎÊ¬²ò¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·ÀºÅÙ¸þ¾å¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ø»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤ºß¸Ë¡Ù¤ò·×²èÅª¤Ë¸º¤é¤·¡¢¡ØËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Êºß¸Ë¡Ù¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¡Öºß¸Ë¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²á¾êºß¸Ë¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁÒ¸Ë¥¹¥Úー¥¹¤äÍ¢Á÷¤Î¥à¥À¤â¸º¤ê¡¢ÊªÎ®¸úÎ¨¤Ï9¡ó¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÎ®¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ºß¸Ë¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢½ÀÆð¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ëºß¸ËÎÌ¤òºï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºß¸Ë¤ÈÊªÎ®¤Î¡Ö¼Á¡×¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Öºß¸Ë11¡óºï¸º¡×¤È¡ÖÉÊÀÚ¤ì50¡óºï¸º¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ØVision 2030 2nd STAGE¡Ù¤Ç·Ç¤²¤ë¡Ø¼ý±×ÎÏ¤Î¶¯¿Ù²½¡Ù¤ò¡¢SCM¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
¥é¥¤¥ª¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎSCM
´ë¶È¤È¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤·¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤½¬´·¤Å¤¯¤ê¤Ç¿Í¡¹¤ÎËèÆü¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÊReDesign¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë³Î¼Â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö°ÂÄê¶¡µë¡×¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏSCM¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿SCM¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ø¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯--¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
