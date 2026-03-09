¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
¡¡24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ÖANYTIME FITNESS¡Ê¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë¡×¤Î¹ñÆâ¥Þ¥¹¥¿ー¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸ー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÇÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òÃæ³Ë»ö¶È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFast Fitness Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÉôÀ¶ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢·ò¹¯¤ÎÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤«¤é¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡×¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¹¯Åª¤ËÊë¤é¤»¤ë¡¢¿´Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤òÆÏ¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï½¾¶È°÷¼«¿È¤¬¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£2022Ç¯9·î¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×°Ê¹ß¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡££±¡¥¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÂÎÀ©¼ÒÄ¹¤ò·ò¹¯·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¡¢»º¶È°å¤È³ÆÉô½ð¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤òËè·î³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ä»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤Ë²Ã¤¨ÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²¡¥¼ÀÉÂÍ½ËÉ¤ÎÅ°Äì¡Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨100¡ó¤Î·ÑÂ³¡Ë¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼õ¿Ç¤ÎÅ°Äì¤È¡¢·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆ¸¡ºº¤Î¼õ¿Ç´«¾©¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨100%¤ò·ÑÂ³°Ý»ý¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢40ºÐ°Ê¾å¤ÎÁ´½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ñ¼ÒÉéÃ´¤Ç¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¼õ¿Ç¤â·ÑÂ³¤·¡¢¼ÀÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Í½ËÉ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³¡¥¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½ËÜ¼ÒÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡¢Å¹ÊÞ¶ÐÌ³¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë1¥ö·îÃ±°Ì¤ÎÊÑ·ÁÏ«Æ¯»þ´ÖÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶ÈÌ³¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÐÂÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¸·³Ê¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¤Ë¤è¤êÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££´¡¥¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëµÙ²ËÀ©ÅÙ½¾¶È°÷¤Î¡ÖÇ¯5Æü°Ê¾å¤ÎÍµëµÙ²Ë¼èÆÀÎ¨100%¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2022Ç¯4·î¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢µÙ²ËÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍ¾²Ë¤Î½¼¼Â¤È¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÄÌ¤¸¤¿¼«¸ÊÀ®Ä¹¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££µ¡¥¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö±¿Æ°½¬´·¡×¥µ¥Ýー¥ÈÁ´½¾¶È°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ¤òÀ©ÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¤éÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Î¾úÀ®¤Ë¤â·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢²ñ°÷ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¾¶È°÷¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬·ò¹¯Åª¤ËÊë¤é¤»¤ë¿´Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯»º¶È¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¡Ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Fast Fitness Japan X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
Fast Fitness Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ø¥ë¥·¥¢¥×¥ì¥¤¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¡×¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¹¯Åª¤ËÊë¤é¤»¤ë¡¢¿´Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFast Fitness Japan¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³Éô À¶ÌÀ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-3-1 ¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¦¥£¥ó¥°10FÀß¡¡Î©¡§2010Ç¯5·î21Æühttps://fastfitnessjapan.jp/https://fastfitnessjapan.jp/