¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö13000·Ï¡×3·î30Æü¡Ê·î¡Ë±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¡ÚÁêÌÏÅ´Æ»¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂè2¥Õ¥§ー¥º¤Ø
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î®Îï¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁêÅ´Àþ±èÀþ¤ò"Ì¤Íè"¤Ø¤±¤ó°ú
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÌÏÅ´Æ»㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦Àé¸¶ ¹»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö13000·Ï¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¼ÖÎ¾¡Ë¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÅ´ÀþÆâ¤Î¤ß¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ 1 ÊÔÀ®¡Ê8Î¾¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤äÁêÅ´Àþ±èÀþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2014Ç¯¤«¤é¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢²£ÉÍ¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Ç»º°¿§¡ÖYOKOHAMA NAVYBLUE¡×¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¡Ë¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö12000·Ï¡ÊÁêÅ´¡¦£Ê£ÒÄ¾ÄÌÀþÍÑ¼ÖÎ¾¡Ë¤ä¡Ö20000·Ï¡¦21000·Ï¡ÊÁêÅ´¡¦ÅìµÞÄ¾ÄÌÀþÍÑ¼ÖÎ¾¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤È¤·¤Æ¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò²Ã¤¨¤ÆÆ±¼ÖÎ¾¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¿åÌî³Ø»á¡Êgood design company ÂåÉ½¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤Î¿å¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¿Ê¤à³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤ÇÎÏ¶¯¤¤Â¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Á°¾ÈÅô¤Ï"Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ"¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¾ÈÅô¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖConcept Emblem¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥¸¤ÎºÝÎ©¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤ò¿·Àß¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á°¾ÈÅô¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢ÀþÏ©¤Î¿§¤Ç¤¢¤ë¤µ¤Ó¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÇÛ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾Á°ÌÌÃæ±ûÉô¤Ï¡¢¡ÖYOKOHAMA NAVYBLUE¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¿§¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏÍèÇ¯¡¢ÁêÅ´ËÜÀþ À¥Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£²£°£²£·Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡ÊGREEN¡ßEXPO 2027¡Ë¤ËÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖSOTETSU PARK¡Ê¤½¤¦¤Æ¤Ä¤Ñー¤¯¡Ë¡×¤Ç¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤Î¼Â¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÌÏÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ßÌ¤Íè¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Æ±¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
①ÆþÀþ»þ¤Ë¥Ûー¥à¤«¤é¼ÖÎ¾¤Î²£´é¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¿·Àß·×¤ò¼Â»Ü②Á°¾ÈÅô¤ÎÎ¾Ã¼Éô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖConcept Emblem¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ë¡×¤òºÎÍÑ③Á°¾ÈÅô¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢ÀþÏ©¤Î¿§¤Ç¤¢¤ë¤µ¤Ó¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤ò¼Â»Ü④¼ÖÎ¾Á°ÌÌÃæ±ûÉô¤Ë¡ÖYOKOHAMA NAVYBLUE¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¿§¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ
¢£²÷Å¬À¤Ê¤É°Õ¼±¤·¤¿¼ÖÆâÁõÈ÷
¼ÖÆâ¤Ï¡¢ÁêÅ´¡¦£Ê£ÒÄ¾ÄÌÀþÍÑ¼ÖÎ¾¡Ö12000·Ï¡×¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀèÆ¬¼Ö¤ÎºÂÀÊ¿ô¤ò6ÀÊ¡¢1ÊÔÀ®¤¢¤¿¤ê12ÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤¿Â¾¡¢¥°¥ìー¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÆâÁõ¤ÇÅý°ì¡£¡Ö12000·Ï¡×¡¢¡Ö20000·Ï¡×¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¬¥é¥¹À½¤Î²ÙÃª¡¦»ÅÀÚ¤ê¡¦´ÓÄÌÈâ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ´ÖÂÓ¤Ç¿§Ä´¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÄ´¿§Ä´¸÷¼°¤ÎLED¾ÈÌÀ¤òºÎÍÑ¤·¤¿Â¾¡¢Á´¤Æ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¥Ù¥Óー¥«ー¡¦¼Ö°Ø»ÒÍÑ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¡£Í¥ÀèÀÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÎ©¤ÁºÂ¤ê¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·ー¥È¢¨1¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÂ¾¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥¤ーX¢¨2¡×ÅëºÜ¤Î¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ò³Æ¼ÖÎ¾¤Ë1ÂæÅëºÜ¤·¡¢²÷Å¬À¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤òºÇÂç39%ÍÞÀ©
´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢12000·Ï¤ÈÆ±·¿¤ÎIGBT¥¿¥¤¥×¤ÎVVVF¥¤¥ó¥Ðー¥¿À©¸æÁõÃÖ¢¨3 ¤òÆ³Æþ¤·¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎÍÞÀ©¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1Î¾Åö¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤«¤«¤ëÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤òºÇÂç39%ÍÞÀ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ±èÀþ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Î©¤ÁºÂ¤ê¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áºÂÀÊ¤Î¹â¤µ¤ò¾å¤²¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇºÂÌÌ¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¥·ー¥È¡£¢¨2 ¥Ê¥Î¥¤ーX¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨3 VVVF¥¤¥ó¥Ðー¥¿À©¸æÁõÃÖ¤Ï¡¢²ÍÀþ¤«¤é½¸ÅÅ¤·¤¿Ä¾Î®ÅÅ¸»¤ò¹â¤¤¸úÎ¨¤Ç¸òÎ®ÅÅ¸»¤ËÊÑ´¹¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥âー¥¿ー¤ËÅÁ¤¨¤Æ²ÃÂ®¤ä¸ºÂ®¤ò³ê¤é¤«¤Ë¹Ô¤¦ÁõÃÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢±¿¹Ô¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ä²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ìー¥»þ¤Ë¤Ï²óÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö13000·Ï¡×¤Î³µÍ×
1¡¥¼ÖÎ¾Ì¾¾Î
13000·Ï
2¡¥±¿Å¾³«»ÏÆü
2026Ç¯3·î30Æü¡Ê·î¡Ë
3¡¥Æ³ÆþÊÔÀ®¿ô¡¦Î¾¿ô
1ÊÔÀ®¡Ê8Î¾¡Ë
4¡¥¼ÖÎ¾À½Â¤²ñ¼Ò
㈱Áí¹ç¼ÖÎ¾À½ºî½ê
5¡¥¤½¤ÎÂ¾
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤ËCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡¢¡ÖÅ´Æ»¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò46¡óºï¸º¡Ê2013Ç¯ÅÙÂÐÈæ¡Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¤ª¤è¤½Ç¯´Ö33.3¥È¥óºï¸º¤·¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£https://www.sotetsu.co.jp/sustainability/environment/
¡Ö13000·Ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡×¤Î³µÍ×
1¡¥ÆâÍÆ
13000·Ï¤ÎÀ½Â¤¤«¤éÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤ò1Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.sotetsu.co.jp/design-pj/https://www.youtube.com/channel/UC7uJIIS9ROHi-Ga5jOss_CA
¥×¥é¥ìー¥ë¡ÖÁêÌÏÅ´Æ»13000·Ï¡×È¯Çä¤Î³µÍ×
1¡¥¾¦ÉÊÌ¾
¥×¥é¥ìー¥ë¡ÖÁêÌÏÅ´Æ»13000·Ï¡×
2¡¥È¯Çä»þ´ü
2026Ç¯²Æ
3¡¥ÈÎÇä²Á³Ê
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¢¨¥ìー¥ë¤ÏÊÌÇä¤Ç¤¹¡£© £Ô£Ï£Í£Ù¡¡¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î³µÍ×
1¡¥Ì¾¾Î
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èhttps://www.sotetsu.co.jp/design-pj/
2¡¥ÌÜÅª
2014Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë±Ø¼Ë¤ä¼ÖÎ¾¡¢À©Éþ¤Ê¤ÉÅý°ì¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤äÁêÅ´Àþ¡¢ÁêÅ´Àþ±èÀþ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÇ§ÃÎÅÙ¡¢¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¡£
3¡¥¥³¥ó¥»¥×¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯¤òÁÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤òÁÏ¤ë¡£Thinking of the next century.
4¡¥¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ßÌ¤Íè¡×～ÌÜÀè¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾úÀ®¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×～
¡Ú»²¹Í¡Û
¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡û¥Ç¥¶¥¤¥ó²áÄø
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ßÌ¤Íè¡×¡£Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸À®AI¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸¶·Á¤È¤Ê¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò3D¤Ç¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡£¤½¤ì¤é¤òÀ¸À®AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»²¿Àé¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÎÏ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¹¹¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Êºî¶È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó½¤Àµ¤·¤¿¤ê¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¸¡¾Úºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅ´Àþ±èÀþ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢Å´Æ»¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¡£
¡û¿åÌî ³Ø»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëgood design company ÂåÉ½1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1998Ç¯ good design company ÀßÎ©¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ÀëÅÁ¹¹ð¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¼ê³Ý¤±¤ë¡£2013Ç¯¤è¤ê¡¢ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¡¦±Ø¼Ë¡¦À©Éþ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤«¤é¹¹ð¡¦PR¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¡£ÁêÅ´¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢9000·Ï¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¼ÖÎ¾(2016Ç¯)¡¢20000·Ï(2017Ç¯)¡¢12000·Ï(2018Ç¯)¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢º£²ó¤Ç4¼ÖÎ¾ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦»°Âç¹¹ð¾Þ¤Î¡ÖCannes Lions¡×¶â¾Þ¡¢¡ÖThe One Show¡×¶â¾Þ¡¢¡ÖClio Awards¡×¶ä¾Þ¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£
¡ûµÈÅÄ ¿¿Ìé»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëSYD INC.ÂåÉ½¡¦1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¦2012Ç¯SHINYA YOSHIDA DESIGNÀßÎ©¡£¸µ¼«Æ°¼Ö¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£¡¦¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎòiF DESIGN¾Þ¡¢GOOD DESIGN¾Þ¡¢ELLE DECOR Young Japanese Design Talent¡¢ËèÆü¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2019¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ê¤Éhttps://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-43-xmm.pdf