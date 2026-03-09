ÁêÅ´13000·Ï¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¡ÚÁêÌÏÅ´Æ»¡¦ÁêÅ´¥Û¥Æ¥ë¡Û
3·î30Æü¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¿··¿¼ÖÎ¾¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ë¤ªÆó¿Í¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¤Î¤»¤Æ
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÌÏÅ´Æ»㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦Àé¸¶ ¹»Ê¡Ë¤ÈÁêÅ´¥Û¥Æ¥ë㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦ÎëÌÚ Àµ½¡¡Ë¤Ï¡¢ÁêÅ´¥Û¥Æ¥ë㈱¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡ÖÁêÅ´13000·Ï¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¥×¥é¥ó¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¤Î±Ø·¸°÷¤ÎÈ¯°Æ¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖYOKOHAMA NAVYBLUE¡×¤Î¼ÖÎ¾¤òÇØ·Ê¤Ë¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ë3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö13000·Ï¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¤ªÆó¿Í¤ÎÌç½Ð¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò´ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¡ÖYOKOHAMA NAVYBLUE¡×¤Î¼ÖÎ¾¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´13000·Ï¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Î³µÍ×
1¡¥ÈÎÇä³«»ÏÆü
2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¢¨»£±Æ¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯ÅÚÆü½ËÆü¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1Æü1ÁÈ¤µ¤Þ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÈÎÇä¾ì½ê
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º
3¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ
ÁêÌÏÅ´Æ» ¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿ー¡Ê³¤Ï·Ì¾»Ô¡Ë¤Ë¤Æ3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤¹¤ë¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö13000·Ï¡×¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥¼Â»Ü¾ì½ê
ÁêÌÏÅ´Æ» ¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿ー¡ÊÁêÅ´ËÜÀþ ¤«¤·¤ïÂæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡Ë»£±Æ¥·ー¥ó°ìÎã¡§13000·ÏÁ°ÌÌ»£±Æ¡¦µÒ¼ÖÆâ»£±Æ¡¦±¿Å¾Âæ»£±Æ¡¦¥Ô¥Ã¥ÈÆâ³°»£±Æ¤Ê¤É
5¡¥ÈñÍÑ
¾¦ÉÊ°ì¼°495,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
6¡¥¥×¥é¥óÆâÍÆ
»£±Æ¥Çー¥¿100¥«¥Ã¥È¡ÊDVD-R1Ëç¡Ë¤´Ç¼ÉÊ¡¿¥É¥ì¥¹¡¦¥¿¥¥·ー¥É³Æ1ÅÀ¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ê¤´¿·ÉØ¤µ¤Þ¤Î¤ß¡ËÃåÉÕ¤±¡¿¿·Ïº¡¦¿·ÉØ¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¢¤ê
7¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡»¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿ー·¸°÷¤ª¤è¤Ó¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Í¶Æ³¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡»»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤ò»Ç¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüÄø¤ò¤´Ä´À°¡¦¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡»É½µ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡»ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://ybsh.sotetsu-hotels.com/
¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¡Ä¾ÄÌ¡¡045-411-1122¡¡11:00～18:00¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡¿10:00～19:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë
¢£¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ûー¥à¥Úー¥¸https://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/¢£¥×¥é¥ó¾ÜºÙhttps://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/blogs/news/2026_03
¡Ú²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º ³µÍ×¡Û
²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥°¥ë¥á¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤348¤ÎµÒ¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÈìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢3¤Ä¤Î¥Ðー¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Ìó1,000Ì¾¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê±ã²ñ¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢¿ÀÅÂ¤ä¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¥×ー¥ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤¿¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦143¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤·¡¢²£ÉÍ¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥·¥§¥é¥È¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° ¥³¥ó¥»¥×¥È ³µÍ×¡Û
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë·ëº§¼°¤Ï¡¢»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤òËÂ¤°¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¿·Ïº¿·ÉØ¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÆó¿Í¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢°é¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤´Î¾²È¤äÂçÀÚ¤Ê¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¼êÅÁ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢10Ç¯¸å¤â20Ç¯¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁ¯ÌÀ¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªÆó¿Í¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿·ëº§¼°¤ò¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£