¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê
°ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þ(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ñÃ« °ìÉ§)¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬Áª¤Ö¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Áª¤Ö¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í(¥Û¥ï¥¤¥È500)¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤¬¶È¼ï¤´¤È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´ØÅù¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì500¼Ò¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢2019Ç¯7·î¤Ë·ò¹¯Àë¸À¤òÈ¯¿®¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¼Ò¤Ç·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¿©¡¦±¿Æ°¡¦¶Ø±ì¡¦¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯¡×Åù¡¢¤³¤³¤í¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©À¸³è¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¸¦½¤¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿Æ°Â¥¿Ê¡¢·ò¹¯¾ðÊó¤ÎÄê´üÇÛ¿®(¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¦¼ÒÆâ¥¢¥×¥ê)¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯ÈñÍÑÊä½õ¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§ https://www.ad-hzm.co.jp/sustainability/health/
º£¸å¤â¡Ö·úÀß¶È³¦¤ÇºÇ¤â½¾¶È°÷¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬³è¤³è¤¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£