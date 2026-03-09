¥¸¥§¥¤ ¥¨¥¤ ¥·ー ¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
À¤³¦11¥õ¹ñ¤Ç¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶È³¦Âç¼ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤ ¥¨¥¤ ¥·ー ¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÅÄºê¤Ò¤í¤ß¡¢°Ê²¼JAC¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼Ò¤òµó¤²¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢2018Ç¯¤«¤é9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤È¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤ÈÅ¬Àµ¤Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´ÖÁÈ¿¥¤¬Ï¢·È¤·¹ÔÀ¯¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤â¤È¼Â¸úÅª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿³èÆ°ÂÎ¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÃÄÂÎ¡¢°åÎÅÃÄÂÎ¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤Ê¤É¤ÎÌ±´ÖÁÈ¿¥¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿¦¾ì¡¢ÃÏ°è¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAC¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÊý¿Ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È´ë¶È¤È·ÐºÑ¤ò¤Ä¤Ê¤®¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢¤½¤Î¹×¸¥¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦°ì¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¾ò·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¸þ¾å¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î²ðºß²ÁÃÍ¤¬¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷Á´°÷¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç·ò¹¯¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯Â¥¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://corp.jac-recruitment.jp/csr/healthmanagement/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤ ¥¨¥¤ ¥·ー ¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¡Û
JAC Recruitment ¤Ï1975Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¤ÇÀßÎ©¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤ ¥¨¥¤ ¥·ー ¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ1988Ç¯ÀßÎ©¡£2025Ç¯£µ·î£±Æü¤Ë¡¢JAC¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ä´ÉÍý¿¦¿Íºà¤Î¾Ò²ð¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·¿¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂç¥¯¥é¥¹¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¿Íºà¾Ò²ð¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï³°»ñ·Ï´ë¶È¤äÆü·Ï´ë¶È¤Î³¤³°»ö¶È¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÎÎ°è¤Îµá¿Í¤òÂ¿¿ô¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ¤³¦11¥õ¹ñ¡¢34µòÅÀ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ÎÂ¾¡¢¸ÛÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ JAC International¤ä¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCareerCross¤ò»±²¼¤Ë¤â¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://corp.jac-recruitment.jp¡ÊÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://www.jac-recruitment.jp