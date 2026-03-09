¹â¹»À¸¤¬Ä©¤ó¤ÀÊ©ÁüºÌ¿§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§¤¬ÆàÎÉ¡Ö´î¸÷»û¡×¤Ç´°À®¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³Ø¹»Ë¡¿ÍÀ¿·Ã³Ø±¡ À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»(ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¡¿Íý»öÄ¹ ¾®Ìîµ®¹°)¤Ï¡¢ËÜ¹»·Ý½Ñ¥³ー¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÎÆàÎÉ»þÂåÁÏ·ú¤Î¸ÅÑë¡¦´î¸÷»û¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿¡Ö±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¡×2ÂÎ¤ÎºÌ¿§¹©Äø¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ²¤Ë¤Ïº¸±¦7ÂÎ¤º¤Ä¤Î±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§¤¬Â·¤¤¡¢ÁÔÎï¤Ê¶õ´Ö¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýµ»Ë¡¤ËÄ©¤ó¤À¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤¬¡¢1300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ²Æâ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1.ÆàÎÉ»þÂåÁÏ·ú¤Î¸ÅÑë¡¦´î¸÷»û¤Ë¿·¤¿¤Ë6ÂÎ¤Î±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¤¬ÊôÇ¼
2.À¿·Ã¹â¹»·Ý½Ñ¥³ー¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ê©ÁüÄ¦¹ï¤ÎºÌ¿§¹©Äø¤òÃ´Åö
3.³«´ãË¡Í×¤Ë¤è¤êËÜÆ²¤Ï·×14ÂÎ¤Î±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§¤¬Â·¤¤¡¢Áñ¸·¤Ê¶õ´Ö¤Ë
4.À¸ÅÌ¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤¹¡ªÃ¯¤â¤¬¼çÌò¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹
ÆàÎÉ¡¦´î¸÷»û¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§
¢£ÆàÎÉ»þÂåÁÏ·ú¤Î¸ÅÑë¡¦´î¸÷»û¤Ë¿·¤¿¤Ë6ÂÎ¤Î±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¤¬ÊôÇ¼
ÆàÎÉ»Ô¤Î¡Ö´î¸÷»û¡×
ÆàÎÉ»Ô¤Î¡Ö´î¸÷»û¡×¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·¤¿¤Ë6ÂÎ¤Î±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¡¢³«´ãË¡Í×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆ²¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿Ë¡Í×¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¡¦ÊôÇ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿NPOË¡¿ÍÊ©ÁüÄ¦¹ïÈþ½Ñ±¡Íý»öÄ¹¤Î±ÝËÜÀëÆ»»á¤«¤é¡¢´î¸÷»û¤Î»³ÅÄ½»¿¦¤ØÌÜÏ¿¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î³«´ã¤Îµ·¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ½»¿¦¤¬ÂçÉ®¤ò¼è¤ê¡¢6ÂÎ¤ÎÊ©Áü¤Ëº²¤òÆþ¤ì¤ëµ·¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÌïÂËÇ¡ÍèºÁÁü¤ÎÎ¾Â¦º¸±¦7ÂÎ¤º¤Ä·×14ÂÎ¤¬Â·¤Ã¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü
ËÜÂº¡¦°¤ÌïÂËÇ¡ÍèºÁÁü¤ÎÎ¾Â¦¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç8ÂÎ¤Î±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊôÇ¼¤Ë¤è¤êº¸±¦7ÂÎ¤º¤Ä¡¢·×14ÂÎ¤¬Â·¤¤¡¢Æ²Æâ¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦²Ú¤ä¤«¤ÇÁñ¸·¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁü¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñÊõ¡Ö±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¡×¤òÈÏ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ú´ï¤òÁÕ¤Ç¤ë»Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¶Ë³Ú¾ôÅÚ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ½»¿¦¤Ï¡Ö14ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ïÊ¬¤ÈÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤ÌïÂËÇ¡ÍèÍÍ¤â¤ª´î¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¿·Ã¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºÌ¿§¤·¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§
¢£³Ø¹»³µÍ×
À¿·Ã¹âÅù³Ø¹»¤Ï1950(¾¼ÏÂ25)Ç¯ÁÏÎ©¤Î¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÉáÄÌ¥³ー¥¹¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿Ê³Ø¥³ー¥¹¡×¡Ö¾ðÊó½èÍý¥³ー¥¹¡×¡Ö·Ý½Ñ¥³ー¥¹¡×¤Î4¥³ー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ý½Ñ¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶¡¦³¨²èÀì¹¶¡¦Æ«·ÝÀì¹¶¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤¿¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ«·ÝÀì¹¶¤Ç¤Ï¥¬¥¹ÍÒ¡¦ÅÅµ¤ÍÒ¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢ÆÃ¤Ë½Ä²£1¥áー¥È¥ë¡¢¹â¤µ1.5¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥¬¥¹ÍÒ¤Ï¹â¹»¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÂçºîÀ©ºî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ«·ÝÉô¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤ÎÆ«·Ý²È¡¦¾®³äÅ¯Ìé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò½µ2²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¿·Ã¹â¹»·Ý½Ñ¥³ー¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ê©ÁüÄ¦¹ï¤ÎºÌ¿§¹©Äø¤òÃ´Åö
À¿·Ã¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºÌ¿§¤·¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§1
À¿·Ã¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºÌ¿§¤·¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§2
º£²ó¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î¡Ö´î¸÷»û¡×¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¤Î¤¦¤Á¡¢2ÂÎ¤ÎºÌ¿§¹©Äø¤òËÜ¹»·Ý½Ñ¥³ー¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ê©»Õ¡¦±ÝËÜÀëÆ»»á¤È¤Î¤´±ï¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£Íý»öÄ¹¤Î¾®Ìîµ®¹°¤¬Ä¹Ç¯Ê©ÁüÄ¦¹ï¤ò³Ø¤Ó¡¢2013Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡ÊôÇ¼¤«¤éºÌ¿§¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²óÂè»°¼¡ÊôÇ¼¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Áü¤ÎºÌ¿§¤ËÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÃÏ¤òÀ°¤¨¤ë²¼ÃÏ¹©Äø(¸ÕÊ´ÅÉ¤ê)¤ò·Ð¤Æ¡¢É®¤ä¥¨¥¢¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤ÊºÌ¿§¤ò¼Â»Ü¡£Ê£»¨¤ÊÊ¸ÍÍ¤ä¾®¤µ¤ÊÊ©¶ñÉôÊ¬¤Î»Å¾å¤²¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê½¸ÃæÎÏ¤Èµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºî¶È¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»²²ÃÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ö²¿É´Ç¯¤â»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ê©Áü¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÂÄÅ¸æÍÑÅ¡µÇ°¸ø±à¤ÇÀ©ºî²áÄø¤ò¸ø³«
¾ÂÄÅ¸æÍÑÅ¡µÇ°¸ø±à¤ÇÀ©ºî²áÄø¤òÅ¸¼¨¤·¤¿±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü
À©ºî²áÄø¤Ï¡¢2025Ç¯12·î³«ºÅ¤Î¡ÖÀ¿·Ã¹âÅù³Ø¹» ÁÏºîÅ¸¡ØÁÏ¡Ùin ¾ÂÄÅ¸æÍÑÅ¡µÇ°¸ø±à¡×¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¾ÂÄÅ¸æÍÑÅ¡µÇ°¸ø±à¡¦À¾ÉíÂ°Å¡¤Ë¤Æ¡¢·Ý½Ñ¥³ー¥¹¤ÎÆþÁªºîÉÊ¤È¤È¤â¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬À©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¸«Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸ÅÌ¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤¹¡ªÃ¯¤â¤¬¼çÌò¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹
±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§¤òºÌ¿§¤¹¤ëÀ¿·Ã¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ
Åö¹»¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶È¤äÉô³èÆ°¡¢²Ý³°¸¦½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÙ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À³Ø¹»¶µ°é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦Àè¤â¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿ÊÏ©¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¶µ°÷¤¬¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍÀ¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£