ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î31¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ËÜÆü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¢¨1¤Ë¡¢ºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï31Ë¡¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È500¢¨2¤Ë¤Ï3Ë¡¿Í¤¬¡¢¤Þ¤¿Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥¤¥È500¢¨3¤Ë¤Ï2Ë¡¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÂº½Å¡×¤òÂçÀÚ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¡¢½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬¥°¥ëー¥×¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡ÖºåµÞºå¿À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥× ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Àë¸À¡×¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î³èÌö¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·ò¹¯¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸¤³è¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë ¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢¨2 ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ï¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì500¼Ò¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤Ï¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì500¼Ò¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
