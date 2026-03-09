¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö»±¡×¡£ー¥Ð¥¤¥äー¤Î³«È¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ëー
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥â¥Î¤È¥³¥È¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2023Ç¯6·î¤«¤é¡Øakachan honpo+Stories¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¡£¡Ö¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö»±¡×¡£¡×¥Õ¥Á¤Þ¤ë»±¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥Ð¥¤¥äー¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Â¿´¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢±«¤ÎÆü¤Î³Ú¤·¤¤¤ª¤Ç¤«¤±¡£
ー¥Õ¥Á¤Þ¤ë»±ー
»Ò¤É¤âÍÑ¤Î»±¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï2ºÐº¢¤«¤é¤¬°ìÈÌÅª¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Þ¤À»±¤ò¾å¼ê¤Ë°·¤¨¤º¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Õ¥Á¤Þ¤ë»±¡×¤Ï¡¢¤È¤¬¤Ã¤¿¤Ä¤æÀè¤¬¤Ê¤¤°Â¿´Àß·×¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬½é¤á¤Æ»ý¤Ä»±¤È¤·¤Æ¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬»ý¤Ä»±¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¥Ð¥¤¥äー¤ÎÅÚ°æ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¤È¤¬¤Ã¤¿ÀèÃ¼¤ò¤Ê¤¯¤¹¡£¡ÈÉáÄÌ¡É¤òµ¿¤¦¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
°ìÈÌÅª¤Ê»±¤Ï¡¢1ËÜ1ËÜ¤Î¥Û¥Í¤ÎÀè¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¤Ä¤æÀè¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñー¥Ä¤ò¤Ä¤±¡¢À¸ÃÏ¤È¥Û¥Í¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Î»×¤ï¤Ì°·¤¤¤Ç¤Ä¤æÀè¤¬³°¤ì¤ë¤È¥Û¥Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂÐºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¥Û¥Í¤¬¤Ä¤æÀè¤«¤éÈ´¤±¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡×¤È¤Î¤´°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¯¡£ÁáÂ®¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åö¥Ð¥¤¥äー¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤Ä¤æÀè¤Î¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤æÀè¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Í¤ÈÀ¸ÃÏ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ëÊýË¡¤ò¿·¤¿¤Ë²þÎÉ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥Û¥Í¤ÎÀè¤ËÀ¸ÃÏ¤òÈï¤»¡¢Ë¥¤¤ÉÕ¤±¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¹½Â¤¤ò¹Í°Æ¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤æÀè¤¬È´¤±¤Æ¥Û¥Í¤ÎÀè¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬³ÊÃÊ¤Ë²¼¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥Í¤ÎÀèÃ¼¤ÎÀí¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥Í¤ÎÁÇºà¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÅ¬¤·¤¿·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤òÁª¤Ó¡¢À¸ÃÏÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ó¥Ëー¥ë¤Î¾®Áë¤òÉÕ¤±¤Æ»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¡£
¥Ù¥ë¥È¤òÂÀ¤á¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤Ë¤è¤ë¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡£³«ÊÄÊýË¡¤â¡¢¥×¥Ã¥·¥å¼°¤Ç¤ÏÈ¿Æ°¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¼ê³«¤¼°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡Ö¥Õ¥Á¤Þ¤ë»±¡×¤Ï¡¢¼«¼Ò´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿°Â¿´Àß·×¤Î»±¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤âÍÑ¤Î»±¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ©ÌÀÌÌ¤Î³ÈÂç¤ò»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤Æ¼Â¸½¡£
¡Ö¥Õ¥Á¤Þ¤ë»±¡×¤ÎÃ´Åö¤ò2021Ç¯¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅÚ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¡Ö¤â¤Ã¤È°ÂÁ´¤Ê»±¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ë¥áー¥«ーÂ¦¤â±þ¤¨¡¢¶¦Æ±¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ëー¥ëÌÌ¤Ë¤è¤ë»ë³¦¤Î³ÈÂç¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥Û¥Í¤ÎÀè¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¤ÆÊÝ¸î¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£
¤½¤³¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ò¥Û¥Í¤ËÎ±¤á¤ë²Õ½ê¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤ò³«È¯¤·¡¢Ç°´ê¤ÎÆ©ÌÀÌÌ³ÈÂç¤Î¼Â¸½¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¥µ¥¤¥º¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2ºÐ°Ê¹ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°ìÈÌÅª¤Ê40cm¡¦45cm¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö1ºÐÈ¾º¢¤ò²á¤®¤ÆÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ»±¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ë»Ò¤É¤â¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»±¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¼«Ê¬¤â»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤35cm¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿
¢£±«¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¤è¤ê»ë³¦¤¬¹¤¤Á´ÌÌ¥Ó¥Ëー¥ë¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤È¥ì¥¤¥ó¥·¥åー¥º¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Á´¿È¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÁá¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È±«¤ÎÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÚ°æ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
´í¤Ê¤¤¤«¤é»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤À¤«¤é»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¿Æ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»±¤ò¡£¤½¤Î»×¤¤¤Çº£¤â²þÎÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥Á¤Þ¤ë»±¡£±«¤ÎÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë³°½Ð¤¹¤ëÂç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´í¸±À¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê²þÎÉ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹ÅÚ°æ¤µ¤ó¡£±«¤ÎÆü¤òÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤»ÑÀª¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡£ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿»Ò°é¤Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¥â¥Î¡É¤ä¡È¥³¥È¡É¤Î¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¤ò¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Î¥Ð¥¤¥äー¤äÃ´Åö¼Ô¤ÎÈëÏÃ¤ò¿¥¤ê¤Þ¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢µ»ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
