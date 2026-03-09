【クラウドファクタリング】OLTA、南都銀行とクラウドファクタリング事業の共同提供を開始

OLTA株式会社

日本初※のオンライン型ファクタリングサービス「OLTAクラウドファクタリング」を提供するOLTA（オルタ）株式会社（代表取締役社長兼CEO：澤岻 優紀、以下「OLTA」）は、2026年3月9日より株式会社南都銀行（取締役頭取：石田 諭、以下「南都銀行」）とクラウドファクタリング事業「＜ナント＞クラウドファクタリング powered by OLTA(https://www.nantobank-olta.jp/)」の提供を開始します。



南都銀行との提携により、OLTAがクラウドファクタリング事業でOEM提携する地域金融機関は47に拡大します。



※オンライン型ファクタリングサービスを提供する国内主要5事業者が公表しているサービス提供開始年月を比較。2026年3月、OLTA調べ。

南都銀行との提携について

OLTAと南都銀行とのクラウドファクタリング事業における提携では、OLTAがWebサービスの企画・開発・導入および運用におけるコンサルティングを南都銀行に提供し、南都銀行は法人・個人事業主のお客様にサービスをご案内します。

南都銀行のお客様にとっては、普段から利用されている金融機関のサービスに加え、OLTAが提供するクラウドファクタリングを利用することができ、よりお気軽に短期・少額の運転資金が調達可能となります。必要なタイミングで必要な資金を早期に調達できる新たな資金調達手法としてお客様に活用いただけます。

南都銀行は「地域あってこその南都銀行」という理念のもと、地域企業や個人のお客様の経営・生活を支える金融パートナーとして、預金・貸出・為替・資産運用・コンサルティングサービスを提供しています。長年にわたり地域のお客様と共に歩み、地域経済の活力創造と信頼関係の深化に努めてきた実績があります。今回、南都銀行がOLTAと提携し「＜ナント＞クラウドファクタリング powered by OLTA」の提供を開始することで、地域の中小企業・個人事業主のお客様は、既存の銀行サービスに加えて、より迅速かつ柔軟な資金調達手段をご活用いただけるようになります。

「OLTAクラウドファクタリング」について

ファクタリングとは、企業が商取引で発生した「入金待ちの請求書」を売却して、早期に運転資金を調達する手法です。OLTAは、2017年に日本初のオンライン型ファクタリングである「OLTAクラウドファクタリング」の提供を開始したパイオニア企業です。AIを活用した審査などにより「はやい・かんたん・リーズナブル」なサービスを実現。「提携銀行数No.1」※1で多くの中小企業様にご利用いただいており、累計申込金額はすでに1,000億円を超えています。※2

※1 国内オンライン型ファクタリングを提供する法人のうち

※2 2022年10月時点

「OLTAクラウドファクタリング」の利用拡大

近年、中小企業の新たな資金調達として、テクノロジーを活用した代替的な金融手法「補完金融（オルタナティブ・ファイナンス）」が注目されており、「OLTAクラウドファクタリング」に代表されるオンライン型ファクタリングの利用も急速に拡大しています。

また、政府方針により2026年度末で「約束手形・小切手の廃止」が決定されたことを受け、これまで多くの中小企業が短期資金調達の手段として活用してきた「手形割引」は、従来通りの利用ができなくなります。 代替手段である電子記録債権への移行には一定の時間を要することが見込まれ、実質的な資金調達の選択肢が一時的に狭まることも懸念されています。

こうした制度移行期における資金調達ニーズを補完するためにも、 地域金融機関と連携してクラウドファクタリングを推進していくことが必要です。



なお、2022年4月26日に中小企業庁により公開された『2022年度 中小企業白書(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html)（P386～387）』では、「中小企業の新たな資金調達手段であるオルタナティブ・ファイナンス（補完金融）」として「OLTAクラウドファクタリング」が取り上げられています。さらに、補完金融全体について「（今後）利用する中小企業は増加していくだろう」「日本社会に更に普及し、中小企業の資金繰りの更なる円滑化が実現されていくことが期待される」と、オンライン型ファクタリングを含むオルタナティブ・ファイナンスのさらなる発展が推測されています。

クラウドファクタリングでOEM提携する地域金融機関一覧

◆銀行 以下33行

（2020年）

群馬銀行、十六銀行、青森銀行

（2021年）

鳥取銀行、筑邦銀行、八十二銀行、肥後銀行、四国銀行、池田泉州銀行、秋田銀行、三十三銀行、愛媛銀行、北日本銀行、沖縄銀行

（2022年）

静岡銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、清水銀行、紀陽銀行

（2023年）

福島銀行、東和銀行、沖縄海邦銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、スルガ銀行、名古屋銀行、愛知銀行

（2024年）

足利銀行、佐賀銀行

（2025年）

東邦銀行、豊和銀行、横浜銀行

（2026年）

南都銀行

◆信用金庫 以下13金庫

（2022年）

桐生信用金庫

（2023年）

芝信用金庫、帯広信用金庫、岡崎信用金庫、北伊勢上野信用金庫、静清信用金庫、大阪商工信用金庫、松本信用金庫、玉島信用金庫

（2024年）

浜松いわた信用金庫、宮崎第一信用金庫、高松信用金庫

（2025年）

小松川信用金庫

◆信用組合 以下1組合

（2024年）

長野県信用組合

計47金融機関（2026年3月9日時点）

OLTA株式会社 概要

代表者：代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀

本社所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 4 階

設立：2017年4月

資本金：45億5,189万円（資本準備金含む。2024年3月末時点）

事業内容：クラウドファクタリング事業、与信モデルの企画・開発・提供、クラウド請求書プラットフォーム「INVOY」の運営

URL：https://corp.olta.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.olta.co.jp/ （OLTAクラウドファクタリング サービスサイト）

https://www.invoy.jp/ （INVOY サービスサイト）

株式会社 南都銀行 概要

代表者：取締役頭取 石田 諭

本社所在地：奈良県奈良市大宮町四丁目297番地の2

創立：1934年6月1日

事業内容：銀行業務

URL：https://www.nantobank.co.jp/