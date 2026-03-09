展示会特化型リード管理「GenLead」、複数名での来場に対応する「同席者登録機能」をリリース

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、展示会特化型リード管理サービス「GenLead（ジェンリード）」において、新たに「同席者登録機能」をリリースしたことをお知らせいたします。

本機能により、展示会ブースに来場した複数名の情報を、一つの商談（接客）データに紐づけて一括登録することが可能になります。組織単位での意思決定が一般的なBtoBビジネスにおいて、より精度の高いリード管理と、戦略的な追客アプローチを実現します。

▼背景

BtoBの展示会では、複数の部署や役職者が連れ立って来場することが一般的です。しかし、従来のリード管理では、以下のいずれかの対応を余儀なくされるケースが多く、営業機会の損失に繋がっていました。

名刺ごとに別データとして登録： 同一商談であるにもかかわらずデータが分散し、後からの文脈把握が困難になる。

代表者1名のみ登録： 同席していた決裁権者や、キーマンとなる現場担当者の情報が埋没し、組織的な攻略ができない。

GenLeadは、こうした「現場の負」を解決するため、一つの接客記録に対して複数の名刺情報を紐づけられる「同席者登録機能」を開発しました。

▼新機能の概要

本機能は、展示会会場でのスピーディーなオペレーションを損なうことなく、正確な組織データを構築することを目的としています。

- ワンタップでの同席者追加： メインの来場者の名刺を読み取った後、続けて同席者の名刺をスキャンするだけで、同一の接客データとして自動で紐づけられます。- 役割・文脈の明確化： 「誰がメインの商談相手で、誰が同席者だったか」を明確に記録できるため、後日のインサイドセールスやフィールドセールスへの引き継ぎが極めてスムーズになります。- CRMへの組織情報連携： 登録された同席者情報は、SalesforceやHubSpotなどの連携先CRMにも組織構造を反映した形で同期されます。

▼期待される効果

- アカウントベースド営業（ABM）の加速企業単位での来場背景を可視化することで、組織全体を俯瞰した戦略的なフォローアップが可能になります。- フォローアップの精度とスピード向上「あの時、〇〇様もご同席されていましたね」といった、個別の文脈を汲み取ったサンクスメールや提案が可能になり、顧客エンゲージメントを高めます。- 現場スタッフの入力負荷軽減複数の名刺に対して同じメモを何度も入力する必要がなくなり、接客後のデータ登録作業をさらに短縮できます。

▼GenLeadについて

GenLeadは、展示会に特化した名刺読み取り・リード管理サービスです。

名刺情報、ヒアリング内容、展示会属性データを一体で管理し、SalesforceやHubSpotなど主要CRMとの連携にも対応しています。

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

