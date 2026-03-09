シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載！「ハンディファン スタンド付」を新発売【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）が展開する、日々の生活にあるといいなを少しプラスするライフスタイルブランド「plus more（プラスモア）」。

plus moreでは2026年夏の新作「ハンディファン スタンド付」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

ユニセックスなデザインとカラーリングも魅力のハンディファン

スタンダードサイズでパワフルな風量を実現。

3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も◎。

付属スタンドを使用すれば、デスクファンとしての活用にも便利です。

このほか、持ち運びに便利なストラップも付属。

シンプルな設計ですが、持ち運び時の誤作動を防止する機能を搭載するなど、

ハンディファンに欲しい機能を全て備えた1台です。

plus more（プラスモア）

「ハンディファン スタンド付」PBAF006

価格：1,650円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/pbaf006/

POINT1■パワフルな風量＆シンプル設計

強モードでは、遠くまで届くパワフルな風量

を実現して汗も速乾。

シンプルながら欲しい機能が詰まった

ハンディファン。

POINT2■スタンド使用でデスクファンにも

デスク置きに便利なスタンドを付属しており、

デスクファンとしての活用もOK。

外出時はもちろん、室内使用にも便利です。

POINT3■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい

自然な風を再現したリズム風モードを搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT4■移動中や作業中に便利なハンドストラップ

移動中や使用時での落下や紛失を防ぐ、

ハンドストラップを付属。

手首にかければ即使えて便利です。

POINT5■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

商品仕様

オフホワイト（OW）ダークグレー（DG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/388_1_c6cef34aa9c167b22cc7a5d25837ea4b.jpg?v=202603090551 ]

販売情報

■2026年3月6日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/plusmore/pbaf006

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供