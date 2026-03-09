【Ahrefs エイチレフス】AI 検索でのブランド露出計測を、もっと深く・もっと手軽に。LLMO ツール「ブランドレーダー」を大幅強化

Ahrefs pte. ltd.

シンガポールに本社を置く業界大手の SEO/LLMO（AI 検索分析）ツールの「Ahrefs（エイチレフス）」は、 AI 検索における自社ブランドの露出を計測・分析するツール「ブランドレーダー」について、複数の機能アップデートを発表しました。

Ahrefs ブランドレーダーの最新アップデート概要。AI 検索でのブランド露出計測機能を大幅に強化。

ChatGPT・Perplexity へのクエリファンアウト対応、カスタムプロンプトの利用条件緩和と料金改定、 API への対応追加など、 SEO 担当者・マーケターが AI 時代のブランド可視性をより深く・手軽に分析できる環境が整いました。

■ AI が「裏側で何を検索しているか」が見える。クエリファンアウト機能を ChatGPT、Perplexity に対応

ユーザーが AI に質問を投げかけると、 AI はその回答を生成するために複数の検索クエリを内部で実行しています。ブランドレーダーの「クエリファンアウト」機能は、この裏側の検索クエリを可視化します。

指定したプロンプトに対して、実際に AI がどういう「クエリ」を利用して検索をしているかを可視化することができる。

たとえば「 SEO 対策ツールのおすすめは？」というプロンプトに対して、 AI が実際に検索した派生クエリ（例：「 SEO 対策ツール おすすめ」「 Best SEO tools comparison SEO software features 」）を一覧で確認できます。

今回のアップデートで、ChatGPT・Perplexity に対応しました。これにより、自社・競合ブランドがどのようなクエリで言及・引用されているかを把握し、 AI 検索での露出強化に向けたコンテンツ戦略立案が可能になります。

■ Ahrefs ブランドレーダーで「カスタムプロンプト」の追跡がより手軽に

単体プランで、よりお求めやすい価格に

「このプロンプトで自社を推薦されたい」、そんなニーズに応える専用月額パッケージを提供開始。ターゲットとするプロンプトを設定するだけで、AI 検索での露出を今すぐ自動計測できます。

「カスタムプロンプト」のベーシックプランは月額 7,700 円で利用が可能になり、分析のスモールスタートが可能になった。

プロジェクト作成が不要に

これまでカスタムプロンプトの追跡は、プロジェクトに紐付けられたレポートでのみ利用可能でした。今回のアップデートで、保存済みレポートであればすべてカスタムプロンプトを追跡できるようになりました。プロジェクトの事前作成という余分なステップが不要になり、すぐに追跡を開始できます。

■ ブランドレーダー API にカスタムレポート・プロンプト対応を追加

ブランドレーダーの全 API エンドポイントに、カスタムレポートとプロンプトのサポートを追加しました。カスタムプロンプトデータのみを取得するリクエストは無料です。カスタムレポートおよびプロンプトを管理するエンドポイントも近日公開予定です。

■ その他のアップデート- タグ機能の追加 プロンプトをテーマ別にタグでグループ化し、レポートをフィルタリングできるようになりました。タグはプロンプト単位で適用され、すべての AI 可視性レポートで利用可能です。- API ボタンの追加 ブランドレーダーのレポート画面に「 API 」ボタンが追加されました。現在のレポートに対する API クエリを自動生成し、 cURL または URL としてコピーできます。独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd. （エイチレフス）は、世界トップレベルの規模を誇る独自クローラーとデータ技術により正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析し、世界をリードする SEO 分析機能を主軸とし、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿などマーケティング機能を網羅したオールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供しています。世界 180 カ国以上を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づいた効果的なマーケティング戦略の立案・実行を支援しています。

会社名： Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地： 7 Straits View, #08-02, Singapore 018936

代表者： Dmitry Gerasimenko

公式サイト： https://ahrefs.com/ja

Ahrefs ブランドレーダー：https://ahrefs.com/ja/brand-radar