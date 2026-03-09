京急電鉄・ecbo・ビジョンの３社が連携 訪日外国人向け手荷物当日配送サービスを拡充。

株式会社ビジョン

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：川俣 幸宏、以下 京急電鉄）とecbo株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：工藤 慎一、以下 ecbo）、株式会社ビジョン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長COO：大田 健司、以下 ビジョン）は、2026年３月９日（月）より、訪日外国人観光客向け手荷物当日配送サービスを拡充し、羽田空港と都内拠点を結ぶ双方向配送の実証を開始します。

本サービスは、京急電鉄とecboが2024年８月より実証実験を開始し、2025年３月に本運用へ移行した取り組みを基盤とするものです。このたび新たにビジョンが参画し、既存の羽田空港から宿泊施設への当日配送に加え、都内拠点や宿泊施設から羽田空港への当日配送を開始し、訪日客の到着日および帰国日の双方における利便性向上を目指します。

ビジョンは、羽田空港に展開する海外用Wi-Fiレンタルサービス「グローバルWiFi(R)」カウンターや、グループ会社である株式会社あどばるが運営する大型レンタルスペース「グレイドパーク新橋駅前」などの顧客接点を活用し、本サービスへの参画を通じて、訪日客の到着から帰国までの移動体験価値の向上に努めてまいります。

■サービス概要

本サービスは、訪日初日に羽田空港から宿泊施設へ、帰国日に宿泊施設や市中拠点から羽田空港へ手荷物を当日配送するもので、これまで羽田空港から宿泊施設までの区間での当日配送を京急電鉄ならびにecboにて提供していました。

このたび新たに実証を開始する空港への手荷物配送では、ecbo cloak 丸の内店、京急 EXイン 東京・日本橋、TIME SHARING／グレイドパーク新橋駅前など都内各所に複数の受付拠点を設けます。受付はWeb事前申し込みのほか各拠点での当日受付にも対応し、預かった荷物は当日16時より羽田空港第３ターミナルでの受け取りが可能です。

また、羽田空港第３ターミナル駅に設置の手荷物当日配送カウンターは、営業時間を20時まで延長します。

今回の取り組みにより、旅行者は羽田空港へと向かう復路においても、大きな荷物を持ち運ぶことなく観光や移動ができ、訪日滞在中の快適な環境づくりにつながることが期待されます。

料金：

小型荷物（３辺120cm以下）1,600円（税込）

大型荷物（３辺160cm以下）2,100円（税込）

特大荷物（３辺160cm以上）3,700円（税込）

決済方法：クレジットカード

サイトURL：

日本語 ：https://tokyo-delivery.ecbo.io/jp

英語 ：https://tokyo-delivery.ecbo.io/en

中国語繁体字：https://tokyo-delivery.ecbo.io/tw

■取り組みの背景と今後の展望

近年、訪日外国人観光客数は回復・拡大傾向にあり、空港から市中への移動における利便性向上や、公共交通機関内での大型手荷物による混雑緩和は重要な課題となっています。本取り組みは、交通インフラを担う京急電鉄、物流プラットフォームを展開するecbo、空港における顧客接点を有するビジョンの３社が連携することで、このような社会的課題に対し、解決の一助となるとともに、訪日客の体験向上につながるものと考えています。

今後もビジョンは、インバウンド需要のさらなる拡大を見据え、利便性の向上および受入体制の強化に向けた協力関係の構築に継続的に取り組み、空港をはじめとするリアル接点を活用し、訪日客の移動・滞在を支えるサービスの拡充に努めてまいります。

■ グレイドパーク新橋駅前の概要

会場名 ： グレイドパーク新橋駅前

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋２丁目18番２号 新橋東口ビル （受付１階）

アクセス： 最寄り駅 JR各線 新橋駅 （北改札）銀座口より徒歩１分

手荷物当日配送サービス受付時間： 10:00 ～ 13:00

公式Webページ：https://time-sharing.jp/detail/666848 （７階）

■ グローバルWiFi(R) サービス概要

〇サービス内容：海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス

〇料金：300円／日から

〇サービス提供エリア：世界200以上の国と地域

〇申込み方法 ： Webサイト（https://townwifi.com/(https://townwifi.com/?utm_source=prtimes)）、空港カウンター申込み、お電話でのお申込み

〇機器受け取り／返却方法 ： 空港（国内20空港）、施設、宅配、コンビニ（受け取りのみ）、海外での事業所受け取りが可能

〇提供事業者：株式会社ビジョン

〇受け渡し／返却対応空港カウンター

・当日申込：

成田空港〔*1〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*1〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、新潟空港〔*6〕

・受け渡し／返却：

成田空港〔*3〕、羽田空港、関西国際空港、伊丹空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港〔*4〕、大分空港〔*2〕、鹿児島空港〔*5〕、新千歳空港、静岡空港〔*6〕、広島空港〔*6〕、宮崎空港〔*8〕、仙台空港〔*6〕、熊本空港〔*6〕、北九州空港〔*6〕、みやこ下地島空港〔*6〕、小松空港〔*9〕、旭川空港〔*2〕、新潟空港〔*6〕

・施設：渋谷ちかみち〔*7〕、JR宮崎駅〔*6〕、東京モノレール羽田空港第３ターミナル駅〔*6〕、グランデュオ蒲田〔*6〕、博多港〔*6〕

・海外：（現地） ハワイ、韓国

〔*1〕「J WiFi & Mobile」でのご契約となります。

〔*2〕「総合案内」でのご対応となります。

〔*3〕「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*4〕 国際線１階到着ロビー 総合案内横「J WiFi & Mobile」でのご対応となります。

〔*5〕「多機能サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*6〕無人受け取りロッカー「スマートピックアップ」「返却ボックス」でのご対応となります。

〔*7〕受け渡しのみのご対応となります。

〔*8〕「手ぶら観光サービスカウンター」でのご対応となります。

〔*9〕「総合売店 宅配便受付カウンター」でのご対応となります。

■株式会社ビジョン 会社概要

「世の中の情報通信産業革命に貢献します。」を経営理念に掲げ、コーポレートスローガンである"More vision, More success."に沿い、より先見性のある選択で、お客さまにより多くの成功を得ていただくべく、情報通信分野における事業を主軸に、サービスを提供しています。

・商号：株式会社ビジョン

・東京証券取引所プライム市場 （証券コード：9416）

・代表者：代表取締役社長COO 大田 健司

・本社所在地：東京都新宿区新宿６丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア８階

・設立年月：2001年12月 （創業1995年６月）

・資本金：2,938,000,000円

・ホームページ：https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)

・IRライブラリ：https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)

・事業内容：

1. グローバルWiFi事業

海外事業／国内事業

2. 情報通信サービス事業

固定通信事業／移動体通信事業／ブロードバンド事業／OA機器販売事業／インターネットメディア事業

3. グランピング・ツーリズム事業

4. その他

■ 株式会社あどばる 会社概要

・商号：株式会社あどばる

・代表者：代表取締役 中野 邦人

・所在地：東京都新宿区歌舞伎町２丁目４番10号KDX東新宿ビル５階

・設立年月：2016年６月

・ホームページ：https://adval.jp/(https://adval.jp/?utm_source=prtimes)

■ 京浜急行電鉄株式会社 会社概要

・商号：京浜急行電鉄株式会社

・本社所在地：神奈川県横浜市西区高島１丁目２番８号

・代表者：取締役社長 川俣 幸宏

・創立年月日：1948年６月１日

・ホームページ：https://www.keikyu.co.jp/

・事業内容：

交通事業、不動産事業、レジャー・サービス事業、流通事業、その他の事業

■ ecbo株式会社 会社概要

・商号：ecbo株式会社

・本社所在地：東京都渋谷区道玄坂１丁目７番１号 渋谷グローリアビル２階

・代表者：代表取締役 工藤 慎一

・創立年月日：2015年６月２日

・URL：https://ecbo.io/

・事業内容：

荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」、宅配物受け取りサービス「ecbo pickup（エクボピックアップ）」の運営