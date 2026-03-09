Sigma BFがiFゴールドアワード2026を受賞

株式会社シグマ

株式会社シグマ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：山木和人）のレンズ交換式フルサイズミラーレスカメラ［Sigma BF］が、iFデザインアワード 2026において、最優秀賞である「iFゴールドアワード」を受賞致しました。

iFゴールドアワード2026は、世界各国からの10,000件を超える応募の中から、世界中から参加した129名のデザイン専門家で構成する審査パネルに選ばれた75件にのみ最優秀デザインとして授与されています。

弊社デジタルカメラ製品において、Sigma dp Quattro、Sigma sd Quattroに続き3回目のiFゴールドアワード受賞となります。

弊社では、今後もさらなる画質の追求と、本質性能を第一義とした撮影機材を中心に、お客様に真に喜ばれる製品の開発に努めてまいります。

受賞概要

受賞製品：Sigma BF

製品情報：https://www.sigma-global.com/jp/cameras/bf/

審査委員による評価コメント：

真のユニボディ構造と徹底的に簡素化されたインターフェースにより、このカメラは写真撮影を本質まで削ぎ落とす。そのオペレーティングシステムとUIの明快さは現代のカメラデザインを再定義し、ユーザーが写真撮影の創造的な喜びに集中することを可能にする。ボタンが少ないほど、視界が広がる。

受賞についての詳細は以下のページよりご覧ください。

https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/sigma-bf/743554

iF デザインアワードについて

iFデザインアワードは、1954年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア・建築」「コンセプト」「UX（ユーザーエクスペリエンス）」「UI（ユーザーインターフェース）」の9つの分野で構成されています。

https://ifdesign.com/ja/

Sigmaについて

"The Art of engineering. Engineering for Art."

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす

Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年の創業以来、人々が持つ表現への情熱に対する深い敬意を常に忘れず、あらゆるニーズに応える最高の撮影道具の提供を目指してきました。Sigma唯一の生産拠点である会津工場、そして東北地方を中心としたサプライチェーンによって実現する「Made in Aizu, Japan」の高い品質と、地域に根差した知恵と技術の結晶は、Sigmaの本質そのものです。

www.sigma-global.com(https://www.sigma-global.com/)