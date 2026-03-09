オークス株式会社、「THANKS GIFT」導入で、40以上の施設に点在する社員の感謝や貢献を可視化。

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田 靖也）は、組織のエンゲージメント向上を支援するプラットフォーム「THANKS GIFT」が、オークス株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：奥野智之）に導入されたことをお知らせいたします。

オークス株式会社は、会員システムによる冠婚葬祭を主軸に、様々なライフイベントの企画及び施行を手掛ける企業です。

40以上の施設でのコミュニケーション不足や、会社で感謝を伝える文化の醸成を目的にTHANKS GIFTを導入いただきました。

事例記事はこちら：40以上の施設に点在する社員の感謝や貢献を可視化し、社内掲示板とコインを通じたコミュニケーション課題を解消する仕組みとして活用(https://thanks-gift.net/case/max1000/011256/)

「THANKS GIFT」を導入した背景

40以上の施設間のコミュニケーション課題を解決するとともに、社訓として根付いている『感謝の念』をさらに可視化し、組織全体でより深く浸透させていくため、THANKS GIFTの導入を決定。

当社は創業以来、「感謝」を社訓やスローガンの中核に据えてきました。

しかし、40以上の施設間に従業員が在籍している環境下にあり、課題として拠点間・社員間のコミュニケーション不足を抱えていました。

創業者が「裏方という仕事はない」とよく言っていたように、表には出ない仕事も含めて、すべてのスタッフが必要不可欠な存在です。

「お互いに感謝のし合える環境が最大のモチベーションに繋がる」と考え、7年前、弊社代表と共に、離れた拠点間を繋ぎ、感謝を可視化できるツールとしてTHANKS GIFTの導入を決めました。

「THANKS GIFT」導入後の変化

各部署の相互理解を深めるツール、社員名簿、営業成績で評価されない方を表彰する仕組みなど、多面的に様々なメリットが生まれている

現在、THANKS GIFTは当社のコミュニケーションインフラとして根付いていており、社員間の情報共有のあり方が劇的に変化しました。

葬儀部門では専門知識を「ニュース」として定期発信することで、他部門や新入社員への貴重な教育ツールとしても機能しています。

また、経営層にとっても40以上の施設に点在する従業員の顔と名前、そして個々の人柄を確認できる「活力にあふれた社員名簿」として非常に評価されています。

さらに、当社では年間優績者表彰や賞与制度の指標の一つとしてTHANKS GIFTの活用度を組み込みました。

数字に表れる実績のみではなく、周囲への影響力を持つ「ムードメーカー」や「献身的なサポート」といった、従来の評価軸では光が当たりにくかった貢献を正当に評価する仕組みとして機能しており組織活性化の土台となっています。

・THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は組織の生産性向上やエンゲージメント向上を目的とした、クラウドサービスとコンサルティングサービスです。感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与します。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

2016年のサービスリリース以降、1,000社以上に導入されています。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (サンクスギフト）

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円