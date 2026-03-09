ご好評につき大容量サイズ登場！ カップ入りアサイーアイス『おうちでアサイーボウル(R) M』3月30日（月）より販売開始！

株式会社フルッタフルッタ

株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤 誠 以下「当社」）は2025年４月に発売したカップ入りアサイーアイスの『おうちでアサイーボウルＳ（エス）』の大容量サイズ『おうちでアサイーボウル M（エム）』を2026年3月30日（月）より全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、通販サイト※にて販売を開始することをお知らせいたします。

当商品はアサイーが濃い黄金レシピのアイスで、滑らかでもったりとしたテクスチャーと濃厚リッチな味わいが特徴です。アイスとしての喫食に限らず、スクープしてアサイーボウルのベースにし、お好みのトッピングを楽しむカスタム性も高いアイテムです。また、カフェや専門店で食べられるような本格的なアサイーボウルをご自宅で楽しめるコスパの良さもポイントです。滑らかでもったりとしたテクスチャーと濃厚リッチな味わいと、

「#おうちでアサイーボウルしよう」をテーマにアサイーボウルづくりをお楽しみください。

※公式通販サイトでは店頭販売日と販売日が異なる場合がございます。

※「おうちでアサイーボウル」は株式会社フルッタフルッタの登録商標です。

■商品概要

グロッソアサイーピューレを贅沢に配合した、リッチな口どけの良さが特徴です。アサイーのパイオニアが自信を持ってお届けするおいしさで、アサイーの奥深い味わいを大切にした黄金レシピでつくりました。アグロフォレストリー産のアサイーを使用し、環境にもカラダにも嬉しいアイスです。また、ミキサーやブレンダーを使用せずそのままアサイーボウルのベースとしてご利用いただけます。フルーツやグラノーラ、ヨーグルトなどをトッピングしお好みのアサイーボウルをお楽しみいただけます。

※フレーバー展開は「オリジナル」の一種類のみ。

［商品詳細ページ］https://www.frutafruta.com/products/bowl/

［アレンジ方法動画］https://youtube.com/shorts/hI3x_ZQrESA

■3つのポイント

１.アサイーのおいしさと栄養へのこだわり

特殊製法でアサイー本来のおいしさと栄養素をお届け。香料・着色料不使用の黄金レシピ。アサイーはカラダのコンディションを意識する方の味方のフルーツです。しっかり栄養素を確認していただけるよう、パッケージ裏面の栄養成分表には鉄・ビタミンＥ・ポリフェノールを明記しています。

２.素材へのこだわり

フルッタフルッタでは、ブラジルの農務省が定めたアサイーピューレの濃度「ピューレ中の固形分が8%以上」より175％濃厚な「固形分14％以上」の「グロッソアサイー」のみを使用しています（自社基準）。フルッタフルッタのアサイーが濃厚でボディ感があるゆえんはここにあります。

※「グロッソ」はポルトガル語で「濃厚」や「厚い」などの意味を指します。

３.森を育てるアサイーへのこだわり

ブラジル・アマゾンの森をつくる農業「アグロフォレストリー」で栽培されたアサイーのみを使用。カラダも、地球もうれしいアサイーアイスです。アグロフォレストリーは栽培中にCO2を吸収するため、一製品あたりの原料使用量に基づき、CO2削減量665gとしています。

[CO2削減マークにについて] https://www.frutafruta.com/co2reduction/

■商品情報

[商品名] おうちでアサイーボウルM（エム）

［種類別］氷菓

［内容量］500ml

［発売日］2026年3月30日

［希望小売価格］オープン価格

［販売先］全国のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、通販サイト※

［保存方法］冷凍（-18℃以下にして保存してください）

［原材料名］アサイーピューレ（ブラジル製造）、砂糖、粉末水飴、濃縮ぶどう果汁、バナナピューレ、植物油脂、ストロベリー果汁、乳たんぱく質、パッションフルーツ果汁／乳化剤、糊料（増粘多糖類）

［アレルギー物質（28品目中）］バナナ 乳成分

［栄養成分表示（100ml当たり・推定値）］

エネルギー117kcal、たんぱく質0.7g、脂質4.0g、炭水化物20.2g（糖質19.1g、食物繊維1.1g）、食塩相当量0.01g、鉄0.3mg、ビタミンE1.1mg／ポリフェノール161mg

■おうちでアサイーボウルシリーズについて

［商品詳細ページ］ https://www.frutafruta.com/products/bowl/(https://www.frutafruta.com/products/bowl/)

2012年に発売した冷凍ミックスベースの「おうちでアサイーボウル」（100gパック）から派生し、1週間分セットの「おうちでアサイーボウル 7パック」やカップ入りアサイーボウルの「おうちでアサイーボウル プレミアム」がラインナップするシリーズです。いずれも「#おうちでアサイーボウルしよう」をキーメッセージに、ミキサーやブレンダーを使用せずにご自宅で本格アサイーボウルをつくれる手軽さが特徴です。香料、着色料は使用せず、アサイーの濃厚さとフレッシュな味わい、そしてフルッタフルッタのこだわりである「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとした品々です。

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。