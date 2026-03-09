株式会社エクサ、3年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社エクサ

株式会社エクサ（本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役 社長執行役員 林 勇太、以下エクサ）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に、引き続き認定されたことをお知らせいたします。本認定は3年連続となります。

エクサでは、社員が心身ともに健康で活き活きと働くことが持続的な企業価値向上の源泉であると考えています。これまで取り組んできた「ポジティブ・メンタルヘルス」を軸に、一人ひとりがヘルスリテラシーを高め、積極的に諸活動に参加し実践する健康文化を構築していきます。

今後も、これまでの成果を基盤としつつ、社員の“心とからだの健康づくり” “well-beingの向上”をめざします。

健康経営の取り組みは、ホームページにてご確認をお願いいたします。

https://www.exa-corp.co.jp/company/health_management.html(https://www.exa-corp.co.jp/company/health_management.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20260309)

株式会社エクサの概要

設立年月日：1987年10月1日

資本金：12億5,000万円

株式会社エクサは、 JFEスチールを母体とし、 キンドリルジャパンを親会社に持つITサービス会社として、 先進技術を活用したDXを推進し、 上流のコンサルティングから開発・構築、 運用・保守までの各種サービスを総合的に提供しています。

ホームページ： https://www.exa-corp.co.jp/(https://www.exa-corp.co.jp/?utm_medium=prtimes&utm_source=20260309)