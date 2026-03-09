西日本初上陸！東京で話題の3Dフィギュアスタジオ「3DME」が神戸にオープン

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する3Dフィギュアサービス「3DME（スリーディーミー）」は、2026年3月1日（日）、兵庫県神戸市に西日本初、国内4店舗目となる「3DME 神戸六甲道店」をオープンいたしました。

本店舗は、レジスタ株式会社（本社：兵庫県神戸市）とのパートナーシップにより実現しました。銀座・渋谷・池袋の都内ロフト3店舗で「写真を超えた新しい思い出の残し方」として話題の3Dフィギュアサービス「3DME」が、西日本エリアへ初進出いたします。

東京で人気の体験型3Dフィギュアサービス「3DME」が西日本初上陸

3DME 神戸六甲道店 店内

銀座、渋谷、池袋といったトレンド発信地で多くのメディアに取り上げられ話題の「3DME」が、ついに西日本初の常設店を構えます。これまでは関東圏でしか体験できなかった最新の3Dフィギュア体験を、神戸の皆様にお届けします。

■ 卒業・入学の門出を「立体」で残す、新しいお祝いのカタチ

3月から4月にかけては、別れと出会いが交差する大切な季節。卒業証書を手に凛とした姿や、ピカピカのランドセルを背負った初々しい姿を、そのままフィギュアにして残しませんか？

最新のフルカラー3Dプリント技術で、制服の細かなシワやランドセルの質感、その瞬間の誇らしげな表情までを忠実に再現します。写真や動画とはまた違う、手に取れる「一生モノの成長記録」として、ご家族の春の節目を彩ります。

フィギュア制作事例「制服姿の女の子（入園・入学・新学期）」フィギュア制作事例「着物姿の女性（卒業式袴・ハレの日）」■ お子様やペットも安心の「2秒撮影」

専用スタジオ内に設置された約100台のカメラが、全身をわずか2秒で360度撮影します。撮影時間が極めて短いため、じっとしているのが難しい小さなお子様やペットも、最高の瞬間を逃さず3Dデータ化することが可能です。

フィギュア制作事例「小さな男の子（誕生日・記念）」フィギュア制作事例「ペットフィギュア（犬・猫など対応）」【店舗概要】

店舗名：3DME 神戸六甲道店

オープン日：2026年3月1日（日）

営業時間：10:00～19:00（最終受付 18:30）

所在地：兵庫県神戸市灘区深田町4-1-1 ウェルブ六甲道 2番街 1階111号

運営：レジスタ株式会社（パートナー店舗）

提供メニュー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85001/table/13_1_ba6e8ab94d35b9a044559ec76ac92106.jpg?v=202603090351 ]

※価格は税込。撮影・データ制作・フィギュア本体代を含みます。

撮影のご予約はこちら :https://3dme.jp/studio

お問い合わせ

3DME 神戸六甲道店 店舗外観

■ メディア取材のお問い合わせ

https://3dme.jp/business/media

■ 本件に関するお問い合わせ

https://3dme.jp/business/contact

※対応可能時間：10:00～19:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

3DME（スリーディーミー）について

株式会社イメージ・マジックが運営する「3DME」は、3Dスタジオで撮影する「スタジオ撮影(https://3dme.jp/price#studioplan)」と、最新のAI技術を活用した写真から作れる「フォトフィギュア(https://3dme.jp/price#photoplan)」の2つの方法で、人物フィギュア・ペットフィギュアを制作できるオリジナルフィギュアサービスです。日本テレビやTBSなど多くのメディアで「新しい思い出の残し方」として注目を集め、数多くのメディアで紹介されています。

公式サイト：https://3dme.jp/

Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

X：@3DMe_jp(https://x.com/3DMe_jp)

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）（ブランド本部）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/

社名：レジスタ株式会社（パートナー店舗）

代表：毛受 義晴

資本金：200万円

本社：兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル9階

https://www.resi-sta.com/