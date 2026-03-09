「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドに新たなノンカフェインのお茶が登場！「やさしい黒豆茶」新発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい黒豆茶」を４月７日（火）に新発売し、同時に「同 やさしい麦茶」をリニューアル、「同 やさしいルイボス」「同 やさしいコーン茶」をパッケージリニューアルして発売します。

「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドは、２０１２年の誕生以来、大人から子どもまで安心して飲める、心とカラダにやさしい水分補給飲料として、お客様の嗜好や水分補給ニーズの変化に寄り添いながら、多様な商品およびコミュニケーションを展開してきました。

昨今、健康志向やカフェインコントロール意識の高まりから、ノンカフェイン茶市場は大きく伸張しており、中でも「ルイボスティー」「コーン茶」などの茶種が大きく拡大しています。「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいルイボス」も、発売を開始した２３年と比較し、２５年は数量ベースで約１.８倍の販売水準となりました。また、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいコーン茶」は、昨年４月の発売以降好調に推移し、２５年４～１２月の出荷数量は、計画比１.６倍の水準となりました。

このたび、リーフ市場が金額ベースで直近５年で約２倍に拡大している「黒豆茶」に着目し、新たに「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい黒豆茶」を開発しました。「同 やさしい麦茶」「同 やさしいルイボス」「同 やさしいコーン茶」と同様に、「１００％リサイクルペットボトル」を使用しており、ノンカフェイン茶の拡充を図るとともに、環境への配慮も強化していきます。

〈ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい黒豆茶〉

●中味の特長

サントリーのブレンド技術を生かし、素材をバランスよく組み合わせ、黒豆茶を初めて飲む方でも安心して試しやすい中味設計にこだわりました。飲み始めは、黒豆と大豆をブレンドしたきな粉のように甘香ばしく、はと麦をブレンドすることで実現した、すっきりとした後味が特長のカフェインゼロの無糖茶です。

●パッケージの特長

背景には、素材の栄養感や品質感が伝わる金色を使用しました。「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいルイボス」や「同 やさしいコーン茶」と同じデザインフォーマットに揃えることで、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」の“ノンカフェイン茶”シリーズ感を高め、飲みやすさやカラダへのやさしさを表現。また、ラベル上部には、「大豆イソフラボン！」の文字を配し、素材由来の栄養感を訴求しています。安心して手に取っていただけるよう、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドのロゴや、「カフェインゼロ」のアイコンも入れています。



〈ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい麦茶〉

●中味の特長

麦茶の嗜好トレンドを捉え、水出し麦茶をベースに深煎りの香りを付与し、「やさしい麦茶」らしい飲みやすさがありながら、麦茶としての嗜好性をより高めました。アレルゲン特定原材料等不使用で、カフェインゼロのため、大人から子どもまで安心してお飲みいただけます。

●パッケージの特長

安心して手に取っていただけるよう、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドのロゴを大きくラベル上部に配しました。汗をかくシーンに必要な「ミネラル」・カラダにやさしい「カフェインゼロ」の文字を正面に配し、健康的で安心感のあるイメージを強化しました。

〈ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいルイボス〉

●中味の特長

ルイボスとグリーンルイボスの２種の茶葉をブレンドした、ルイボスティーらしい豊かな香り立ちと、すっきりとした飲みやすさが感じられる味わいです。ブレンドや抽出を工夫することで、清涼感のある中味に仕上げています。アレルゲン特定原材料等不使用で、カフェインゼロのため、大人から子どもまで安心してお飲みいただけます。

●パッケージの特長

気分が上がる華やかな赤キャップと、清涼感のある味わいを感じていただけるようなライトグリーンのラベルの背景色はそのままに、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドのロゴを大きくラベル上部に配し、安心して手に取っていただけるよう工夫しました。直感的に美味しさが伝わるよう、中央に大きくグラスシズルを配しています。

〈ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいコーン茶〉

●中味の特長

北海道産とうもろこしを１００％使用し、焙煎方法の異なる２種のコーンをブレンドすることで、素材の持つ自然な甘みや香ばしさを引き出し、最後まで心地よくすっきり飲める味わいのコーン茶です。アレルゲン特定原材料等不使用で、カフェインゼロのため、大人から子供まで安心してお飲みいただけます。ほっと一息つきたいシーンはもちろん、飲食店で広まってきていることから、食事との相性も良いと考えます。

●パッケージの特長

一目でコーン茶と視認いただける、特長的で鮮やかな黄色を基調としたキャップとラベルはそのままに、「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドのロゴを大きくラベル上部に配し、安心して手に取っていただけるよう工夫しました。味わいが想起しづらいお客様に向けては、グラスシズルを大きく配し、「すっきり無糖」の文言を入れることで、直感的に美味しそうと感じていただけるよう、工夫しました。

〈「１００％リサイクルペットボトル」について〉

「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい麦茶」６８０ml・６００ml、「同 やさしいルイボス」６００ml、「同 やさしいコーン茶」６００ml、「同 やさしい黒豆茶」６００mlは、全数量に「１００％リサイクルペットボトル」を使用しています。当社国内飲料事業においては、２３年より２本に１本以上が「１００％リサイクルペットボトル」となっています。

「１００％リサイクルペットボトル」は、使用済みペットボトルから新しいペットボトルに再生する「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルにより実現しています。「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルの取り組みは、新たな化石由来原料を使わず、ペットボトルを資源として何度も循環できることに加え、新たな化石由来原料を使用してペットボトルを製造する場合と比較し、ＣＯ２排出量を約６０％削減※できます。

※使用済みペットボトルからプリフォーム製造までの工程において

「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ブランドは、大人から子どもまで、誰もが毎日安心してお飲みいただける、心とカラダにやさしい商品およびコミュニケーションを引き続き展開していきます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい黒豆茶

６００mlペットボトル・１９０円・２４本・４月７日（火）

ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしい麦茶

２Ｌペットボトル・４６０円・６本・４月７日（火）

６８０mlペットボトル・１９０円・２４本・４月７日（火）

６００mlペットボトル（自動販売機用）・１９０円・２４本・４月７日（火）

ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいルイボス

６００mlペットボトル・１９０円・２４本・４月７日（火）

ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ やさしいコーン茶

６００mlペットボトル・１９０円・２４本・４月７日（火）

▼発売地域 全国

▼「ＧＲＥＥＮ ＤＡ・ＫＡ・ＲＡ」ホームページ

http://suntory.jp/GREENDAKARA/

以上