舞台『ZERO RISE』メインビジュアルを公開！さらにキャスト密着ドキュメンタリーも制作決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、3月8日(日)に実施した生放送番組「ZERO RISE ON AIR」内にて舞台『ZERO RISE』のメインビジュアルとグッズ情報の一部を解禁いたしました。


さらに、ZERO RISEキャストの裏側に迫るドキュメンタリーの制作決定も発表いたしました。


舞台『ZERO RISE』メインビジュアルを公開！



5月2日(土)より上演開始の舞台『ZERO RISE』のメインビジュアルを公開しました。


裏のストリートバスケリーグに臨むプレーヤー達の姿にぜひご注目ください！




■舞台『ZERO RISE』あらすじ


弱肉強食の競争社会。


特にスポーツにおいては清廉潔白な勝者であることが求められ、失敗は許されない。


かつて将来を嘱望された中学バスケ界のスター・マドカは、とある試合での "事故"をきっかけにすべてを失い、表舞台から姿を消す。




そんなマドカに訪れた転機、『ZERO RISE』。


勝者は表舞台へもう一度這い上がる権利が与えられる、裏のストリートバスケリーグ。


しかし、新宿、池袋、渋谷から強力なライバル達が立ちはだかる。




■舞台『ZERO RISE』概要


公演期間：2026年5月2日(土)～17日(日)(全20公演)


キャスト：


＜UNFIXXX＞



マドカ(演：笹森 裕貴)　ダテ(演：福井 巴也)　マーリン(演：大友 海)

＜KINGS+HOOT＞



ブリンク(演：石橋 弘毅)　ミラクル(演：佐藤 たかみち)　サンシャイン(演：平賀 勇成)

＜RumbleWing[s]＞



ヨーク(演：田原 廉)　ウジン(演：真野 拓実)　サジン(演：前嶋 曜)

＜BLACKSPOT＞



バリスタ(演：川上 将大)　UNKNOWN A(suit actor 滝山 翔太)＆UNKNOWN B(suit actor 優志)　


ジゲン(演：君沢 ユウキ)



スタッフ：


企画・原作：ブシロード


脚本：松多 壱岱（ILCA）


演出：毛利 亘宏


舞台『ZERO RISE』グッズ情報の一部を解禁！3月13日(金)17時より事前通販の受付開始！



ペンライト(16色対応)：4,400円（税込）


ドライブジップパーカー：各5,500円（税込）


マフラータオル：2,420円（税込）


チーム別シリコンバンド（UNFIXXX/KINGS+HOOT/RumbleWing[s]/BLACKSPOT）：各770円（税込）




アクリルスタンド（全12種）：各1,760円（税込）


トレーディングホログラム缶バッジ（全11種ランダム仕様）：550円（税込）



- 通販ページ3月12日(木) 17:00公開
- 事前通販期間3月13日(金) 17:00～なくなり次第終了
- お届け予定日4月25日(土)

※ペンライトとシリコンバンドは在庫限りの販売となります。


※ペンライトとシリコンバンド以外のアイテムは、3月16日(月)までのご注文で、確実にご予約可能です。



※発売日を過ぎてからのご注文は、公演初日前のお届けに間に合わない可能性がございます。公演初日までにお届けをご希望の場合は、4月20日(月)までのご予約を推奨いたします。


※天候や交通状況によっては遅れが発生し、通常通りのお届けが難しい場合もございます。予めご了承ください。


キャストの舞台裏を密着取材で紹介する「ZERO RISE」ドキュメンタリーの制作が決定！



「ZERO RISE」キャスト達の舞台裏を紹介するドキュメンタリーシリーズの制作が決定しました。生放送や、楽曲収録の様子などを密着取材でお届けいたします！


ドキュメンタリーは「ZERO RISE」公式YouTubeチャンネルにて3月末頃に公開予定です。



▼ドキュメンタリー予告映像


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8U59HpW01SA ]

関連情報

■「ZERO RISE -Crawl your way up from ZERO-」MV公開中！




[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Q8CxoJRPZ2A ]

作詞・作曲・編曲：invisible manners (SUPA LOVE)


歌唱


UNFIXXX（笹森 裕貴/福井 巴也/大友 海）


KINGS+HOOT（石橋 弘毅/佐藤 たかみち/平賀 勇成）


RumbleWing[s]（田原 廉/真野 拓実/前嶋 曜）


BLACKSPOT（川上 将大）




▼Streaming/Download


https://bmu.lnk.to/ZERORISE_CYWUFZpr



■「ZERO RISE -Crawl your way up from ZERO-」を含む5曲が収録されたプロジェクト初となるMini Album発売が決定！




＜CD情報＞


「バスケットボール」をテーマに展開する新プロジェクト「ZERO RISE」より、プロジェクト初のMini Albumが発売決定。




プロジェクトのメインテーマソング「ZERO RISE -Crawl your way up from ZERO-」に加え、各チームの個性を色濃く表現したチームソングを1曲ずつ収録した、全5曲入り。


初回生産分限定封入特典には、キャスト撮り下ろしビジュアルを使用した、A7サイズキャストオリジナルカードが封入される。




ゼロから放たれる、最初の一本をその手に。




価格：2,420円(税込)


発売日：2026年4月29日(水)




収録内容：


1.ZERO RISE -Crawl your way up from ZERO- / UNFIXXX,KINGS+HOOT,RumbleWing[s],BLACKSPOT


2.Driven / UNFIXXX


3.RUN IT BACK / KINGS+HOOT


4.Liminal World / RumbleWing[s]


5.Sweep / BLACKSPOT




初回生産分限定封入特典：


・2026年以降実施イベント最速先行抽選申込券


・A7サイズキャストオリジナルカード1枚（全4種）




先着購入特典：


描き下ろしアナザージャケット1枚（全4種）


ZERO RISEとは



落ちこぼれたち×バスケットボール


ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト


貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。


その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー




キャラクターPV：https://youtu.be/qydYN1qgKBQ




