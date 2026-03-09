GA technologies、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 ⿓、証券コード：3491、以下「当社」）は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。

◆ 健康経営優良法人とは

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する、2016年度に経済産業省が創設した制度です。 健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

健康経営優良法人認定制度ポータルサイト：https://kenko-keiei.jp/(https://kenko-keiei.jp/)

◆ 概要と主な取り組み

当社は、従業員が働きがいと誇りを持って業務に取り組めるよう、活躍を支援する様々な制度や環境整備を行っています。2025年度においては、これまでの取り組みに加え、さらなる労働環境の最適化と健康意識の向上に努めました。

1. ワークライフバランスと適切な労務管理の徹底

労務関連部署による労働時間適正化の施策を継続するとともに、年次有給休暇の取得推奨日を設定するなど、積極的なリフレッシュを促進しました。また、管理職を対象とした労務管理研修を定期的に実施し、組織全体で健康的な働き方を支える体制を強化しています。

2. 心身の健康を支える福利厚生と環境づくり

◆ 健康経営宣言 GA technologies 代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

- 運動習慣の促進： 提携するスポーツジムやヨガスタジオの利用補助を継続し、日常的な運動機会の創出を支援しています。- 朝食提供施策「GA MORNING BASE」の展開： 2025年11月より開始した本社での朝食無料提供などを通じ、従業員の食生活の改善とコミュニケーションの活性化を推進しています。- 健康リテラシーの向上： 安全衛生委員会による定期的な情報発信や、産業医・経営層との連携を強化し、従業員自らが健康管理を主体的に行える環境を整えています。

私たちは、「テクノロジー×イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる。」という理念のもと、お客様をはじめ多くの人々に感動を与えたいという想いで挑戦を続けています。そのためには、GAテクノロジーズグループで働くすべての人が心身ともに健康で、安心安全な環境のもと活躍できる基盤があることが重要であると認識しています。メンバ一、一人ひとりの心身の健康と幸せが多くの人に感動を与え、挑戦を続ける原動力です。

GAテクノロジーズグループはメンバー全員の健康を守るため、健康経営を積極的に推進してまいります。

◆ 健康経営方針

◆ GAテクノロジーズ 概要

- 健康増進活動やメンタルヘルスケア向上を積極的に行い、一人ひとりの心身の健康を保ちます。- 一人ひとりの健康を大事にする職場風土を醸成し、健康増進施策の推進を続けます。- 一人ひとりの健康リテラシー向上のため、生活習慣改善などを積極的にサポートします。

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・不動産業界向けBtoBプラットフォーム「ITANDI」の開発・運営

・PropTech領域におけるプラットフォーム事業の開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、RW OpCo, LLCなど計30社 ※他、RW OpCo, LLC以下に28社