9年連続「健康経営優良法人～ホワイト500～」の認定について

アフラック生命保険株式会社

2026年3月9日

アフラック生命保険株式会社（代表取締役社長：古出 眞敏）は、日本健康会議が経済産業省と共に主催する健康経営優良法人認定制度の「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」において、9年連続で「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定されましたのでお知らせします。

本制度は、健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

当社は2016年に「アフラック 健康経営宣言」を策定して以来、経営層の関与のもと、積極的に健康経営に取り組んでおり、2024年11月には、すべての社員がいきいきと活躍できる環境づくりを一層推進するため、「アフラック生命グループ 健康経営宣言2.0」に取り組み

を発展させました。2022年から2024年は「健康経営2024」を掲げ、社員の健康維持・増進に戦略的かつ継続的に取り組みました。現在は「健康経営戦略マップ（2025～2027年）」のもと、健康年齢(R)*、高ストレス者の割合、治療と仕事の両立ができると考える社員の割合をKGIに設定し、PDCAサイクルを回しながら、健康経営の戦略的な実行および情報開示を行っています。こうした一連の取り組みが評価され、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」において、9年連続で「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定されました。

当社は、健康経営をさらに進化させて、これからも人財を大切にする会社として、社員の“「生きる」を創る”を応援していきます。

＊「健康年齢(R)」は株式会社JMDCの登録商標です。

※当社の健康経営の推進/がん・傷病就労支援に関する取り組みの詳細は、当社オフィシャルホームページ（https://www.aflac.co.jp/corp/esg/health-management）をご覧ください。