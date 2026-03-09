「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に10年連続で認定　総合順位101～150位にランクイン

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026(ホワイト500)」に10年連続で認定されましたので、お知らせいたします。

▶健康経営優良法人認定制度：

https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250310005/20250310005.html

■ルネサンスが健康経営に取り組む背景

当社は創業以来、「生きがい創造企業」という企業理念のもと、事業活動を通じて社会貢献を続けています。長期ビジョンに「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を掲げる当社にとって、従業員が心身ともに健康で、生きがいを持って働くことは経営の根幹です。

「従業員感動満足（EIS）」と「顧客感動満足（CIS）」の好循環がすべてのステークホルダーの「生きがい創り」につながるという考えのもと、人的資本経営の一環として健康経営を推進しています。

■健康経営の推進体制

代表取締役社長執行役員の望月 美佐緒が最高健康責任者（CHO）として「ルネサンス健康経営宣言」※1を掲げ、全社的な健康づくりと働きがいのある組織づくりを牽引しています。

経営トップと各部門役員による「健康経営推進委員会」に加え、部門横断型の「ルネサンスの未来をつくるプロジェクト」※2を設置し、各事業・機能部門が主体的に連携し、実行力を高める体制を整えています。

専門性・客観性の確保には特に注力しており、特定非営利活動法人 健康経営研究会 理事長の岡田 邦夫氏を統括産業医として迎え、医学・産業保健の観点から全体を統括いただいています。さらに産業医科大学 教授の森 晃爾氏をはじめとする健康づくり分野の有識者がアドバイザーとして参画し、エビデンスに基づく実践的な支援体制を構築しています。

※１ ルネサンス健康経営宣言：https://www.s-renaissance.co.jp/sustainability/social/

※２ ルネサンスの未来をつくるプロジェクト：部門横断型組織により、健康経営の推進に取り組んでいます。

■健康経営の具体的な取組

従業員の自発的な健康づくりを支援するため、以下の施策を展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27019/table/414_1_d58e8d98bfaac4844f9cd76633affebb.jpg?v=202603090351 ]

※３ 関連リリース：https://www.s-renaissance.co.jp/news/detail/?stb=tab2&y=&p=1&did=2442(https://www.s-renaissance.co.jp/news/detail/?stb=tab2&y=&p=1&did=2442)

■今後に向けて

今回、10年連続の認定となり、「令和７年度 健康経営度調査フィードバックシート」では、「経営層の関与」「従業員への浸透」の２項目が、回答法人全4,175社中トップ水準の評価となりました。これらは、当社が長年にわたり積み重ねてきた健康経営の取組が、経営トップから現場の従業員一人ひとりにまで着実に広がっていることの表れです。

一方で、有識者の皆様からは、「労働時間・休憩」「保健指導」など、引き続き改善の余地が大きい領域についてご指摘をいただいています。これらは従業員の健康保持のみならず、生産性や働きがいの向上にも直結する重要なテーマであり、当社としても優先して取り組むべき課題と認識しています。こうした評価と課題を踏まえ、今後も、最も重要な資本である従業員の健康を守り、すべてのステークホルダーの「生きがい創造」の実現に貢献すべく、健康経営に積極的に取り組み続けてまいります。

▶ルネサンスの健康経営：https://www.s-renaissance.co.jp/co/file/kenkokeiei.pdf

■ルネサンスの健康経営サポートサービス

「健康経営優良法人 ホワイト500」10年連続認定で培ったノウハウを、1,300社超の法人契約を通じて企業・団体へ提供しています。

【リアル】

全国出張対応のインストラクターによる健康・運動教室、体力測定・体組成測定など、直接的な健康施策を実施。

【オンライン】

有識者監修のもと、幅広いテーマの健康教育や運動プログラムを多数提供。

▶ルネサンスの健康経営サポートサービス：https://rena-bg.s-re.jp/purpose/corp

▶「バランスボールを活用した転倒災害予防実証」：

https://www.s-renaissance.co.jp/news/detail/?did=2263

▶「オリジナル健康体操 制作サービス」：https://rena-bg.s-re.jp/original_gymnastics

■会社概要

スポーツクラブや介護リハビリ施設など333施設(2025年12月末現在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

▶ホームページ：https://www.s-renaissance.co.jp/