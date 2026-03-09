2026年2月28日（土）開催 「ログミーFinance書き起こし」公開のお知らせ
AI CROSS株式会社
テクノロジーで企業業務の効率化と多様な働き方を支援するAI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子）は、2026年2月28日（土）に開催されました「ログミーファイナンス個人投資家向けオンラインIRセミナー」の書き起こし記事掲載についてお知らせいたします。
ログミーFinance書き起こし記事は、以下のリンクからアクセスしていただけます。
https://finance.logmi.jp/articles/384010
セミナーの模様は「ログミーFinance 公式YouTubeチャンネル」で公開しております。
https://www.youtube.com/live/NxKeU8pVVm4?t=11712s
【会社概要】
会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）
代表者：代表取締役CEO 原田 典子
所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F
設立：2015年3月
事業内容：Smart AI Engagement事業
AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。